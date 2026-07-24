ACI d.d. nastavio stabilan rast poslovanja u prvom polugodištu 2026.

Prvo polugodište 2026. godine za nacionalni nautički lanac obilježeno je nastavkom stabilnog poslovanja. U promatranom razdoblju ACI d.d. je ostvario ukupno 17,4 milijuna eura prihoda, što predstavlja povećanje od 5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Istodobno, EBITDA iznosi 4 milijuna eura te je povećana za 28 posto, dok je neto rezultat poboljšan za 1,2 milijuna eura, odnosno gotovo 90 posto u odnosu na prvih šest mjeseci 2025. godine. Ostvareni rezultati u skladu su s dinamikom poslovanja ACI-ja u prvom polugodištu, koje tradicionalno prethodi vrhuncu turističke i nautičke sezone u trećem tromjesečju.

“Prvo polugodište 2026. godine obilježili su stabilan rast prihoda i značajno poboljšanje poslovnih rezultata. Ostvareni rezultati posebno su značajni uzme li se u obzir izražena sezonalnost ACI-jeva poslovanja, budući da se najveći dio prihoda ostvaruje tijekom glavne nautičke sezone. Rast prihoda ostvaren je u gotovo svim ključnim segmentima poslovanja, što potvrđuje stabilnost ACI-jeva poslovnog modela i predstavlja čvrst temelj za uspješan nastavak godine“, istaknula je mr. sc. Ankica Kruljac, predsjednica Uprave ACI d.d.

U prvih šest mjeseci 2026. godine ACI je ostvario 16,97 milijuna eura poslovnih prihoda, što predstavlja povećanje od 739 tisuća eura, odnosno 5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od godišnjeg veza, koji iznose 10,1 milijun eura, i dalje predstavljaju najveći pojedinačni izvor prihoda Društva te najviše doprinose ukupnom rastu prihoda od prodaje.

Pozitivan trend zabilježen je i u segmentu dnevnog veza, gdje su prihodi dosegnuli 2,7 milijuna eura, uz rast od 167 tisuća eura odnosno 6,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvareni rast odražava povoljnija kretanja potražnje u ovom segmentu, čiji će se puni doprinos rezultatima moći pouzdanije procijeniti nakon završetka glavne nautičke sezone.

Pozitivna poslovna kretanja pritom su zabilježena u većem dijelu ACI-jeve mreže marina, pri čemu se posebno ističe ACI marina Split. Značajan rast ostvarile su i ACI marine Umag, Pomer i Cres.

Istodobno, ukupni rashodi smanjeni su za 2 posto, unatoč povećanju troškova osoblja, koji su porasli za 5,4 posto kao rezultat kontinuiranog ulaganja u zaposlenike. Smanjenju ukupnih rashoda najviše su pridonijeli niži troškovi usluga, ostali poslovni rashodi te smanjeni troškovi amortizacije i umanjenja vrijednosti.

U skladu s tržišnim okolnostima i s ciljem daljnjeg jačanja konkurentnosti, ACI tijekom 2026. godine provodi niz promotivnih aktivnosti kojima dodatno prilagođava svoju ponudu potrebama nautičara. Uz program pogodnosti ACI Card, kojim ACI već godinama nudi značajne pogodnosti koje lanac marina izdvajaju od konkurencije, gostima su u aktualnoj sezoni dostupni i mjesečni vez uz 20 posto nižu cijenu te tri dana dnevnog veza bez naknade.

U drugom dijelu godine fokus ACI-ja ostaje na uspješnoj provedbi glavne nautičke sezone, daljnjem unaprjeđenju kvalitete usluge, razvoju digitalnih kanala prodaje i očuvanju financijske stabilnosti. Istovremeno se provode aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje infrastrukutre, a produljenje koncesijskih ugovora ostaje jedan od ključnih strateških prioriteta Društva.

Društvo nastavlja intenzivnu suradnju s nadležnim institucijama, uz kontinuirano praćenje tržišnih trendova, potražnje u nautičkom turizmu, kretanja cijena energenata te ostalih makroekonomskih i geopolitičkih okolnosti kako bi pravodobno odgovaralo na tržišne izazove te osiguralo stabilno i održivo poslovanje.