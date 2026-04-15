Adriatic osiguranje povlači dionice sa ZSE, za svaku će isplatiti 522,83 eura

Adriatic osiguranje izvijestilo je da će svim dioničarima isplatiti pravičnu naknadu od 522,83 eura po dionici nakon što skupština dioničara idućega tjedna odluči o povlačenju dionica sa Zagrebačke burze.

Taj jedan od najvećih osiguravatelja u Hrvatskoj sredinom ožujka objavio je poziv za izvanrednu skupštinu, koja će se održati 22. travnja, a dioničari će među ostalim odlučivati o povlačenju njezinih dionica s burze.

Sada je izvijestio da će svim dioničarima koji glasuju protiv te odluke na izvanrednoj glavnoj skupštini i zahtijevaju od društva da otkupi njihove dionice isplatiti pravičnu naknadu od 522,83 eura.

“Iz zaprimljene potvrde Zagrebačke burze proizlazi da je u razdoblju od posljednja tri mjeseca prije 14. ožujka 2026., kada je objavljen poziv za izvanrednu glavnu skupštinu društva, dionicama na uređenom tržištu Zagrebačke burze ostvareno 26 dana trgovanja od mogućih 59, pri čemu je prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica iznosila 522,83 eura. Slijedom navedenog, iznos pravične naknade u konkretnom slučaju je 522,83 eura”, navode u obavijesti.

Pod sadašnjim imenom Adriatic osiguranje posluje od prosinca 2018. kao sljednik Jadranskog osiguranja i dio koncerna Agram u većinskom vlasništvu Dubravka Grgića.

Ukupan prihod iz ugovora o osiguranju Grupe u 2025. godini iznosio je 251,3 milijuna eura, što je 8,60 posto više nego u 2024. Ukupni rashodi od ugovora o osiguranju, pak, bili su 246,9 milijuna eura ili 20,38 posto veći. Na kraju godine ostvaren je rezultat iz ugovora o osiguranju od 2,1 milijun eura, što je 86,4 posto manje nego godinu ranije. Ukupna imovina Grupe na kraju 2025. bila je 495 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 7,42 posto u odnosu na godinu dana ranije, pokazuje financijsko izvješće te kompanije.