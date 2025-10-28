Adris grupa povećala dobit za 21 posto

Neto dobit Adris grupe za prvih devet mjeseci 2025. godine iznosi 144 milijuna eura, što je rast od 21 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, izvijestio je Adris.

U prvih devet mjeseci ove godine Adris grupa ostvarila je ukupan konsolidirani prihod u iznosu od 937 milijuna eura, što je za 11 posto više u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine.

Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 891 milijun eura i za 12 posto je veći od prihoda ostvarenog u prošloj godini.

Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 215 milijuna eura i veća je za 17 posto.

Turistički dio Adrisa ostvario je EBITDA u iznosu od 125 milijuna eura, što je 10 posto više nego u istom prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju. Neto dobit iznosi 85 milijuna eura i za 10 posto je veća od prošlogodišnje.

Croatia osiguranje ostvarilo je u prvih devet mjeseci 2025. godine konsolidirani prihod od prodaje osiguranja, uključujući i rezultate regionalnih podružnica, u iznosu od 446,6 milijuna eura, što je za 14 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Konsolidirana neto dobit Croatia osiguranja iznosi 57,9 milijuna eura, što je rast od 25 posto.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2025. godine ostvario EBITDA iz redovnog poslovanja iznosi sedam milijuna eura, što je rast od 80 posto. Neto dobit iznosila je 1,2 milijuna eura.

“Adris grupa je u prva tri kvartala 2025. poslovala uspješno. Ostvaren je dvoznamenkasti rast prihoda i profitabilnosti, usprkos značajnom rastu troškova”, izjavio je predsjednik Uprave Adris grupe Marko Remenar.