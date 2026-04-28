Adris grupa predlaže dividendu od 3,12 eura po dionici

Nadzorni odbor Adris grupe na sjednici u utorak utvrdio je financijska izvješća za prošlu godinu te s upravom predložio glavnoj skupštini donošenje odluke o isplati dividende u iznosu od 3,12 eura po dionici iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem nakon 2012. godine, izvijestila je Adris grupa.

Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima koji su na dan 18. lipnja 2026. upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a bit će isplaćena 7. srpnja 2026. godine.

Glavna skupština će se održati 11. lipnja.

Obrazlažući rezultate poslovanja u 2025. godini, predsjednik Uprave Marko Remenar istaknuo je kako je “u okruženju u kojem ne manjka geopolitičkih, gospodarskih, socijalnih i razvojno-tehnoloških izazova“, Adris grupa u cjelini poslovala uspješno.

Ostvaren je rast prihoda, operativne dobiti i neto dobiti. Investirano je više od 180 milijuna eura te nastavljen “ambiciozni trogodišnji investicijski ciklus“, vrijedan više od 500 milijuna eura, kazao je.

Posebno je istaknuo činjenicu “da je Adris u razdoblju od 2021. do 2025. godine ukupno uložio 625 milijuna eura, isplatio dividendu u iznosu većem od 180 milijuna eura, a istodobno zadržao ukupnu zaduženost Grupe na istim, iznimno niskim razinama, sačuvavši potencijal daljnjeg dugoročnog razvoja“.

Adris grupa je u 2025. ostvarila ukupan konsolidirani prihod u iznosu od 1,2 milijarde eura, što je za 11 posto više u usporedbi s istim razdobljem godine prije. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 1,1 milijardu eura i za 12 posto je veći od prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 218 milijuna eura i veća je za 18 posto.

Izvještajna neto dobit za 2025. iznosi 105 milijuna eura, što je rast od 21 posto. Konsolidirana neto dobit iz redovnog poslovanja iznosi 109 milijuna eura. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi pak 80 milijuna eura i, u usporedbi s prethodnom godinom, veća je za 20 posto.

Izvještajna neto dobit u 2025. pod utjecajem je jednokratnih stavki, od čega najveći utjecaj imaju otpisi vezani za novi investicijski ciklus u turizmu.

U 2025. godini Grupa je uložila 181 milijun eura u rast i razvoj svojih poslova, od čega najvećim dijelom u turizam i osiguranje.

Konsolidirana zaduženost Grupe iznosi 0,9 puta EBITDA, što upućuje na nisku zaduženost i financijsku stabilnost sustava, kao i na znatan ulagački potencijal za daljnji rast i razvoj.