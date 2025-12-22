Adris najavljuje nastavak investicijskog ciklusa vrijednog više od 480 milijuna eura

Nadzorni odbor (NO) Adris grupe na sjednici održanoj u petak u Rovinju odobrio je poslovni plan za razdoblje od 2026. do 2028. godine, koji uz ostalo uključuje kapitalne investicije u planiranom iznosu većem od 480 milijuna eura, odnosno prosječno 160 milijuna eura na godinu, izvijestili su iz te tvrtke.

Planom je predviđeno da će Adris u turistički dio svoga poslovanja uložiti više od 330 milijuna eura, u osiguranje 91, zdravu hranu 17, zelenu energiju 31 te za održavanje nekretninskog portfelja 11 milijuna eura.

Glavnina ulaganja u turističkom dijelu odnosi se na hotel Marjan u Splitu i to više od 66 milijuna eura. Plan ulaganja u Istri vrijedan je 233 milijuna eura. U obnovu zagrebačkih hotela uložit će se 22 milijuna, a u Dubrovniku više od devet milijuna eura.

Snažan investicijski ciklus uz provođenje programa operativne izvrsnosti u svim dijelovima turističkog poslovanja, potpora je daljnjem rastu tvrtke, istaknuli su.

Croatia osiguranje, unatoč izazovima s kojima se susreće tržište osiguranja ponajprije zbog inflacijskih pritisaka, sve izraženijih klimatskih promjena i zaoštravanja zakonskih okvira, nastavlja s procesom transformacije i digitalizacije u svim područjima svoga poslovanja. Planirano je ulaganje vrijedno više od 90 milijuna eura u daljnju digitalizaciju, te u zdravstveni dio poslovanja.

Cromaris će pak prosječno godišnje ulagati šest milijuna eura, a naglasak je na diferenciranim proizvodima te na komercijalnoj izvrsnosti i izvrsnosti u operacijama.

Plan ulaganja vrijedan više od 480 milijuna eura, od čega 31 milijun eura u zelenu energiju, potpora je daljnjem organskom rastu i razvoju Adrisa, što će, kako je istaknuto, omogućiti rast svih ključnih pokazatelja poslovanja.

NO je produžio mandat dosadašnjem članu Uprave, Marku Remenaru za sljedeće trogodišnje razdoblje, počevši od 1. siječnja 2026. godine.