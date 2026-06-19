Advance Capital Partners preuzeo 50% udjela u Adria Dental Group od Provectus Capital Partnersa

Advance Capital Partners, fond privatnog kapitala fokusiran na Adria regiju, potpisao je ugovor o stjecanju 50% udjela u Adria Dental Group (“ADG” ili „Grupa”), najvećoj dentalnoj grupaciji u jugoistočnoj Europi. Nakon zaključenja transakcije, Provectus Capital Partners (“Provectus”) i Advance Capital Partners zajednički će nastaviti podržavati daljnji rast i razvoj Grupe. Zaključenje transakcije očekuje se nakon odobrenja nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.

Adria Dental Group upravlja mrežom od 12 klinika na 16 lokacija u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, okupljajući neke od najprepoznatljivijih dentalnih brendova u regiji. Grupa zapošljava više od 700 stručnjaka i ostvaruje više od 60 milijuna eura godišnjih prihoda.

Provectus je inicijalno investirao u polikliniku Arena Dental u lipnju 2021. godine, čime su postavljeni temelji za stvaranje Adria Dental Group s ciljem konsolidacije izrazito fragmentiranog dentalnog tržišta. U trenutku inicijalne investicije, Arena Dental imala je približno 60 zaposlenika i ostvarivala 3 milijuna eura prihoda.

Kroz blisku suradnju s menadžmentom Grupe i osnivačima partnerskih klinika, Provectus je razvio Adria Dental Group u vodeću regionalnu dentalnu platformu kroz provedbu uspješne buy-and-build strategije, snažan organski rast te kontinuirana ulaganja u ljude, tehnologiju, operativnu infrastrukturu i kliničku izvrsnost. Tijekom Provectusova vlasništva, Grupa se proširila na tržišta Slovenije i Italije, provela 12 strateških akvizicija te danas posluje kroz mrežu klinika na tri tržišta. Paralelno sa širenjem Grupe, Provectus je podržao daljnja ulaganja u razvoj ključnih kapaciteta i infrastrukture, uključujući ulaganje u najmoderniji dentalni laboratorij u regiji, čime su dodatno unaprijeđeni operativni procesi i stvoreni temelji za nastavak rasta i širenja.

Partnerstvo s Advance Capital Partners označava početak sljedeće strateške faze razvoja Grupe. Uz podršku oba partnera, Adria Dental Group će nastaviti provoditi svoju strategiju rasta i daljnje konsolidacije fragmentiranih dentalnih tržišta Hrvatske, Slovenije, Italije i Srbije s ciljem nastavka razvoja vodeće regionalne dentalne grupacije.

“Adria Dental Group je uz podršku Provectusa ostvarila izniman rast i u samo pet godina izgradila vodeću poziciju u regiji. Vjerujemo da i dalje postoji značajan potencijal za daljnji rast i razvoj Grupe. Kombinacijom znanja i iskustva Advance Capital Partners, Provectusa i menadžment tima ADG-a možemo nastaviti širiti Grupu, provoditi konsolidaciju regionalnih tržišta i dodatno unaprijediti poslovanje kako bismo još snažnije učvrstili njezinu poziciju vodeće dentalne platforme u jugoistočnoj Europi. Veselimo se partnerstvu s Provectusom i menadžmentom te zajedničkoj podršci razvoju ADG-a u vodeću međunarodnu dentalnu grupaciju u ovoj regiji”, izjavio je Tim Umberger, član Uprave Advance Capital Partners.

“Razvoj Adria Dental Group odražava naš pristup investiranju kroz partnerstva s iznimnim poduzetnicima i menadžment timovima s ciljem stvaranja regionalnih lidera. Zajedno s ADG timom transformirali smo poslovanje iz jedne poliklinike u najveću dentalnu platformu u regiji, koja danas okuplja vodeće klinike i stručnjake na tri tržišta. Ponosni smo na sve što je ostvareno tijekom proteklih pet godina i vjerujemo da su postavljeni snažni temelji za nastavak rasta i daljnje stvaranje vrijednosti. Zadovoljstvo nam je što nam se Advance Capital Partners pridružuje kao partner koji dijeli našu viziju, te ćemo zajednički nastaviti podržavati Adria Dental Group u sljedećoj fazi rasta”, izjavio je Ivan Dujmović, partner u Provectus Capital Partnersu.

“Zajedno s Provectusom izgradili smo ADG u vodeću dentalnu grupaciju u jugoistočnoj Europi, istovremeno čuvajući ono što je naše klinike činilo uspješnima od samih početaka: medicinsku izvrsnost, poduzetničku kulturu i posvećenost pacijentima. Zahvalni smo Provectusu na podršci tijekom proteklih pet godina i veselimo se dolasku Advance Capital Partners kao novog partnera u sljedećoj fazi našeg razvoja. Uz podršku oba partnera nastavit ćemo širiti našu mrežu i pružati dentalne usluge najviše kvalitete diljem regije”, izjavio je Gordan Muškić, predsjednik Uprave Adria Dental Groupe.