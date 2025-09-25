Afrička svinjska kuga potvrđena i u Dalju

Afrička svinjska kuga zabilježena je i na trećoj lokaciji. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je da je zabilježena i u Dalju.

Uz već potvrđene slučajeve afričke svinjske kuge na velikom Beljevom gospodarstvu u naselju Mece u Osječko-baranjskoj županiji, kao i na pet divljih svinja, u srijedu je potvrđen je i novi slučaj u naselju Dalj u općini Erdut. Kod njih se nalazilo 18 svinja, priopćilo je u četvrtak resorno ministarstvo.

Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno delegiranoj europskoj uredbi, koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Ponovno je apeliralo na sve subjekte da se pridržavaju svih propisanih mjera, da prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima.

Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova, napomenuli su.