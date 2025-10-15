Ako država ne uplati barem 500 milijuna eura duga, ugrožena je opskrba lijekovima

Hrvatska udruga poslodavaca poslala je u srijedu poruku kako će bez smanjenja duga prema veledrogerijama od barem 500 milijuna eura biti ugrožena opskrba lijekovima. Hrvatske bolnice trenutačno duguju 800 milijuna eura, a dug se povećava za 40 milijuna svakog mjeseca.

HUP – Koordinacija veledrogerija upozorila je na alarmantnu razinu i kontinuirani rast duga državnih bolnica prema veledrogerijama koji je krajem rujna dosegnuo 800 milijuna eura.

Više od 600 milijuna eura tog iznosa odnosi se na dospjele i neplaćene obveza. Zabrinjavajuća je i dinamika rasta duga od 40 milijuna eura na mjesečnoj razini koja je neodrživa i zahtijeva hitno rješenje.

Osigurani novac za smanjenje duga nije dovoljan

U HUP-u su naglasili da je ovaj problem višegodišnji i sustavan te da predstavlja ozbiljan problem za poslovanje veledrogerija, ali i čitavog lanca opskrbe lijekovima. No, istovremeno je to problem koji predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti opskrbe lijekovima i održivosti čitavog zdravstvenog sustava.​

“Nužna je hitna intervencija od minimalno 500 milijuna eura kako bi se odmah zaustavilo daljnje gomilanje duga prema veledrogerijama, a ključno je osigurati zakonom propisane rokove plaćanja kako bi se osigurala opstojnost svih u lancu. Distribucija lijekovima unesena je i u Zakon o kritičnoj infrastrukturi, a s druge strane država se prema njoj odnosi neodgovorno, ignorirajući sustavan problem dugovanja veledrogerijama”, istaknula je Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.

Veledrogerije upozoravaju da poslovanje u uvjetima neplaćanja i kontinuiranog gomilanja novih dugova nije održivo te da takva situacija ugrožava dostupnost lijekova. Odobrenje uplate 80 milijuna eura namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema veledrogerijama od strane Vlade RH, kao i najava osiguravanja oko 154 milijuna eura rebalansom državnog proračuna od strane Ministarstva zdravstva, nisu dovoljni za stabilizaciju sustava prometa lijekova, niti ne sprječavaju daljnji nekontrolirani rast dugova bolničkog sustava.

Veledrogerije financiraju dug bolnica

“Kontinuirano upozoravamo na neodrživ rast duga bolnica koji financiramo mi, veledrogerije, ali koji značajno negativno utječe i na cijeli lanac proizvodnje i opskrbe lijekovima. Kreditni limiti veledrogerija kod banaka su iscrpljeni do razine da ne možemo u ovakvim uvjetima osiguravati sigurnu i redovitu opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima. U situaciji nemogućnost podizanja novih kredita za nabavu robe pojedine veledrogerije su prisiljene na pojedinačne tužbe i blokade bolnica. Mi smo aktivan i konstruktivan dio zdravstvenog sustava, a našu zabrinutost dijele i ravnatelji bolnica, jer mnoge bolnice imaju situaciju da im trošak plaća premašuje mjesečne limite koje dobivaju, što ih stavlja u bezizlazan položaj”, naglasio je Jasminko Herceg, predsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija.

Situaciju s dugovanjima za lijekove dodatno pogoršava administrativno snižavanje cijena lijekova koje opterećuje proizvođače i distributere. To prisiljava proizvođače i distributere na poslovanje s cijenama koje ne prate realne troškove, što rezultira sve manjim brojem dobavljača, učestalim nestašicama osnovnih lijekova i sve češćim slučajevima da bolnice moraju posegnuti za skupljim terapijama ili interventnim uvozom po višim cijenama, što pak nepotrebno financijski opterećuje zdravstveni sustav.

Rokovi plaćanja nisu u zakonskim okvirima

“Htjela bih naglasiti da su proizvođači lijekova, u suradnji s kolegama iz veledrogerija i ljekarnicima, do sad uspjeli opskrbiti sustav na način da ni jedan pacijent nije bio zakinut niti ugrožen. Smatramo da je to najvažnije. Ova situacija i nama, kao i kolegama, izuzetno opterećuje poslovanje te podržavamo prijedlog da se u zdravstvu, kao i u drugim sektorima, poštuju rokovi plaćanja propisani važećim zakonodavnim okvirom”, izjavila je Ana Gongola, predsjednica HUP-Udruge proizvođača lijekova.

Marina Marušić Fojs, članica Izvršnog odbora HUP-Udruge ljekarnika ukazala je da su i ljekarne pod sve većim financijskim pritiskom zbog velikog udjela posebno skupih lijekova u prometu s HZZO-om, te naglasila kako je za ljekarne važno da rokovi plaćanja ostanu u zakonskim rokovima.

Iz HUP-a su upozorili da su za stabilan i dugoročno održiv zdravstveni sustav te sigurnu opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima nužne promjene. One uključuju intervencija od minimalno 500 milijuna eura, kako bi se odmah zaustavilo daljnje gomilanje duga, definiranje realnih planova potrošnje i financiranja u javnom zdravstvu za 2026. godinu te svođenje rokova plaćanja svih zdravstvenih ustanova u zakonske okvire od 30 dana, izuzetno u 60 dana.