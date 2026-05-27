Aktivnije društvo moglo bi gospodarstvu donijeti više od 561 milijun eura godišnje

Na Svjetski dan sporta, MultiSport Hrvatska upozorava da tjelesna neaktivnost više nije samo zdravstveni problem, nego i pitanje produktivnosti, troškova zdravstvenog sustava, kvalitete života i razvoja sportske ekonomije.

Krug oko zagrebačkog Jaruna iznosi 6,3 kilometra, pješačka staza u splitskoj park – šumi Marjan ukupne je dužine 3,5 kilometara, a osječka Promenada proteže se na čak 10,5 kilometara. Šetnjom po bilo kojoj od ovih lokacija u jednom je danu moguće ostvariti značajan dio preporučene tjedne razine tjelesne aktivnosti od najmanje 150 minuta umjerenog kretanja.

Ipak, unatoč dostupnim prostorima za rekreaciju, Hrvatska i dalje bilježi zabrinjavajuće nisku razinu tjelesne aktivnosti. Prema podacima, preporučenu razinu aktivnosti ne doseže oko 79 posto građana, dok je prosjek Europske unije oko 67 posto. Posljedice se vide i kroz sve veći broj kroničnih bolesti povezanih sa sjedilačkim načinom života – od kardiovaskularnih bolesti i hipertenzije do dijabetesa, pretilosti i problema mentalnog zdravlja.

Hrvatska je, uz Maltu, u samom vrhu Europske unije po udjelu odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom. Prema projekcijama Svjetskog atlasa debljine, do 2030. godine gotovo svaka treća odrasla osoba u Hrvatskoj mogla bi živjeti s debljinom.

Zdravstveni izazovi imaju i snažan ekonomski učinak. U Hrvatskoj je tijekom 2024. godine na lijekove potrošeno gotovo 1,8 milijardi eura, odnosno 13 posto više nego godinu ranije. Istodobno, prosječno je svakoga dana oko 40.000 osoba na bolovanju, dok godišnji trošak bolovanja premašuje 500 milijuna eura.

Sve to, za Svjetski dan sporta koji se obilježava danas, dodatno otvara pitanje važnosti prevencije i uključivanja tjelesne aktivnosti u svakodnevni život. Mijenja se i percepcija vježbanja – fokus više nije isključivo na izgledu, nego sve više na zdravlju, energiji, prevenciji stresa i kvaliteti života. Upravo zato raste interes za wellbeing programe i modele koji zaposlenicima omogućuju jednostavniji i fleksibilniji pristup rekreaciji.

Jedan od modela koji nastoji odgovoriti upravo na te prepreke je wellbeing platforma MultiSport, dio poljske grupacije Benefit Systems koja je uz Poljsku prisutna u Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj i Turskoj, s više od dva milijuna korisnika i 10.000 partnerskih objekata diljem Europe.

MultiSport Hrvatska je od dolaska na tržište 2018. godine razvio jednu od najširih wellbeing mreža u zemlji, povezujući nekoliko tisuća poslodavaca, više od 650 sportskih i rekreativnih partnera te više stotina tisuća korisnika koji su koristili MultiSport karticu. Kroz tu mrežu zaposlenicima je omogućen jednostavniji i fleksibilniji pristup fizičkoj aktivnosti – od fitness centara, grupnih treninga, wellness programa, joge i pilatesa do padela, outdoor aktivnosti i sadržaja povezanih s mentalnim zdravljem. Korisnicima je dostupno više od 60 aktivnosti, dok je mreža prisutna u više od 80 gradova u Hrvatskoj.

“MultiSport smo u Hrvatskoj gradili s jasnom idejom da tjelesna aktivnost mora postati dostupnija ljudima koji velik dio dana provode u radnom ritmu. Naša platforma već danas pokazuje kako se kroz suradnju s poslodavcima može utjecati na promjenu sjedilačkih navika i stvaranje aktivnijeg društva. Zato MultiSport ne vidimo samo kao wellbeing benefit, nego kao partnera društvu u području zdravlja, prevencije i sportske ekonomije. Poslodavci su u toj promjeni naši prirodni saveznici jer se upravo njihovim uključivanjem zaposlenicima otvara jednostavniji, cjenovno i fizički dostupniji put prema velikom broju sportskih, rekreativnih i wellbeing sadržaja“, kaže Petar Mažuran, direktor Multisport Hrvatska.

Upravo kroz suradnju s poslodavcima MultiSport je postao jedan od važnih partnera društvu u promjeni navika radno aktivnog stanovništva – od sjedilačkog načina života prema zdravijim, aktivnijim i produktivnijim svakodnevnim izborima. S obzirom na to da Hrvatska ima oko 1,7 milijuna zaposlenih osoba, radno mjesto postaje jedno od najvažnijih mjesta prevencije, a poslodavci jedan od ključnih dionika u stvaranju zdravijih, aktivnijih i otpornijih zajednica.

“Studija1 koju je za MultiSport Hrvatska proveo Ernst & Young potvrđuje da povećanje fizičke aktivnosti zaposlenika donosi mjerljive koristi za gospodarstvo i društvo — od smanjenja bolovanja i troškova liječenja do veće produktivnosti, angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, danas je fizički aktivno tek 16 posto odraslog stanovništva Hrvatske, dok je prosjek Europske unije 44 posto.

Kada bi se razina sportski aktivnih zaposlenika približila europskom prosjeku i udio fizički aktivnih zaposlenika povećao na 30 posto, ukupna ekonomska korist mogla bi iznositi više od 561 milijun eura godišnje, dok bi porezni efekt dosegnuo oko 83,5 milijuna eura godišnje. Ako želimo aktivnije i zdravije društvo, poslodavce moramo prepoznati kao važne partnere zdravstvenih politika, a ulaganje u fizičku aktivnost zaposlenika kao ulaganje u prevenciju, produktivnost i kvalitetu života građana”, objašnjava Petar Mažuran.

U želji da dodatno potakne razvoj zdravih životnih navika, MultiSport je predstavio Kids karticu namijenjenu djeci do 16 godina. Program je osmišljen kako bi djeci od najranije dobi približio važnost kretanja i aktivnog života, ali i potaknuo cijelu obitelj na zajedničke aktivnosti. Uz aktivnu MultiSport karticu, svaki korisnik može ugovoriti do dvije Kids kartice te dodatnu karticu za člana obitelji starijeg od 16 godina, koje omogućuju pristup brojnim sportskim i zabavnim sadržajima po cijenama prilagođenima obiteljskom budžetu.