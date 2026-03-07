Aleksandar Gros (Grimex Consult): Zagreb je sjajno mjesto za dogovaranje poslova

Iz Hrvatske je potekao velik broj snažnih međunarodnih kompanija koje su globalno prisutne i zbog toga nam je bilo prirodno da u Zagreb dovedemo vodeće poslovne lidere iz regije i svijeta, pojašnjava za Forbes Hrvatska Aleksandar Gros, organizator GPF Global SEE Powered by Uniqa konferencije koja se 19. ožujka održava u Laubi.

Grosova tvrtka Grimex Consult godinama je prisutna u DACH regiji, u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj, a zahvaljujući podrijetlu povezan je s Hrvatskom i regijom jugoistočne Europe, pa je smatrao kako je upravo ta njegova dvostruka perspektiva dobar temelj za razvijanje GPF Globala kao međunarodne event i networking platforme.

Ideja za GPF Global, kaže Gros, nastala je vrlo organski – iz osobnog i profesionalnog puta njega i njegova brata Daniela. Obojica žive i rade u Beču, gdje vode obiteljsku konzultantsku tvrtku Grimex Consult, a poslovno su godinama aktivni između njemačkog govornog područja i tržišta jugoistočne Europe iz koje potječu. Upravo ta kombinacija snažne mreže u DACH regiji i dubokog razumijevanja tržišta SEE regije bila je temelj za pokretanje i razvoj GPF Global platforme.

Prvi korak bio je 2022. godine, kada su u Beču organizirali konferenciju Green Peak Festival. Fokus događaja bio je na ESG temama i zelenoj tranziciji, ali od samog početka cilj je bio da konferencija ima međunarodni karakter – s relevantnim globalnim govornicima i ozbiljnim poslovnim akterima.

GPF Global danas funkcionira kao međunarodna poslovna platforma s dva ključna stupa. Prvi su velike, tzv. flagship konferencije koje su i dalje snažno fokusirane na ESG teme, ali su proširene na inovacije, tehnologiju i aktualne globalne ekonomske teme. Drugi stup je GPF Global Club, ekskluzivni members club kroz koji se organiziraju manji, zatvoreni događaji te pruža izravna podrška članovima u dealmakingu, strateškim partnerstvima i razvoju projekata.

Prema Grosu, jugoistočna Europa prirodno se uklapa u tu globalnu priču. Riječ je o regiji s velikim razvojnim potencijalom, snažnim poduzetničkim duhom i sve većim interesom za ESG i inovacije. Zahvaljujući vlastitoj mreži kontakata i poslovnom iskustvu između zapadne Europe i SEE regije, GPF Global želi upravo tu regiju pozicionirati kao most između DACH tržišta, jugoistočne Europe i Bliskog istoka.

Govoreći o programu zagrebačke konferencije, Gros ističe kako je poseban fokus stavljen je na ESG teme koje oblikuju razvoj tržišta jugoistočne Europe, ali i na šire teme inovacija i zelene transformacije gospodarstva, koja

“Među istaknutim govornicima bit će, primjerice, Peter Altmaier, bivši njemački ministar gospodarstva, i Yves Leterme, bivši premijer Belgije. Cilj je bio okupiti kvalitetan miks govornika iz Hrvatske, šire SEE regije i međunarodnih stručnjaka poput direktora Dubai Drydocks World Saleha Albushija, jer upravo kombinacija lokalnog iskustva i globalne perspektive omogućuje najkvalitetniju razmjenu ideja i iskustava.

Prema njegovim riječima, svijet se nalazi u razdoblju velike tranzicije u kojem inovacije i zelene tehnologije predstavljaju veliku priliku za europsku ekonomiju. One mogu pomoći europskim kompanijama da ostanu konkurentne i da u tom području zauzmu vodeću ulogu na globalnoj razini. Unatoč tome što ESG i zelena tranzicija nisu više tako u trendu, primjerice u Sjedinjenim državama, one i dalje imaju velik utjecaj na gotovo sve sektore biznisa, ali za Europsku uniju ostaju dio poslovnog procesa koji mora biti i isplativ. Gros očekuje da će konferencija potaknuti konkretnu razmjenu ideja, nova partnerstva i dodatno ojačati svijest o važnosti inovacija i održivih politika za budući razvoj ekonomije.

Networking je, smatra Gros, ključni element svake ozbiljne poslovne platforme. „Networking je prvi i ključni faktor za svaku poslovnu suradnju i realizaciju projekata. Važno je da bude kvalitetno organiziran, s verificiranim i relevantnim kontaktima. Upravo takvo umrežavanje, uz pravi sadržaj, može biti snažan katalizator za nove poslovne suradnje i konkretne projekte, što je i jedan od ciljeva GPF Global konferencije, odnosno cijele GPF Global platforme“, kaže Gros.

Zagreb su, dodaje, zajedno s glavnim partnerom i co-hostovima konferencije, UNIQA Osiguranjem i RBA, odabrali kao jedno od ključnih tržišta SEE regije koje je međunarodno vrlo dobro povezano – i koje ima potencijal postati važno mjesto susreta poslovnih lidera iz Europe i šire regije.