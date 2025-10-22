Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu

Ruska jahta Amadea zaplijenjena 2022. godine nedavno je prodana na aukciji u SAD-u. Istovremeno, jahta Royal Romance zaplijenjena u Trogiru još nije ni blizu prodaje. Privezana je u Splitu, u kojem se vodi i sudski postupak kojim vlasnik traži 190 milijuna eura odštete.

Američka Vlada nedavno je prodala 106-metarsku jahtu na aukciji u rujnu, potvrđeno je prije nekoliko dana za Business Insider. Forbes Hrvatska već je izvještavao o prodaji jahte Amadea, najavljujući kako će postignuta cijena vjerojatno biti dosta niža od njezine vrijednosti. Identitet kupca i iznos za koji je prodana u konačnici nisu objavljeni.

Riječ je o jahti koja je zaplijenjena na Fidžiju 2022. godine. Tada je procijenjena na 325 milijuna dolara, a kasnije je procijenjena na 230 milijuna. Troškovi njezinog održavanja dok je bila zaplijenjena iznosili su gotovo milijun dolara mjesečno.

Put do prodaje bio je dug, jer je na sudu trebalo dokazati tko je vlasnik jahte. Rusku milijarder Eduard Hudainatov tvrdio je da je to on, no sud je zaključio da je on fiktivni vlasnik na što se on žalio. Smatra se da je stvarni vlasnik Sulejman Kerimov, poznat i po nazivu ruski Gatsby. Taj nadimak dobio je po bogatašu iz romana Veliki Gatsby zbog održavanja skupih zabava u svojim vilama i rijetkog davanja intervjua. Zaplijenjena je zbog njegove povezanosti s ruskim vlastima i navodnog pranja novca 2018. godine.

Royal Romance na relaciji Lora – Trogir

Istovremeno, u splitskoj ratnoj luci Lora i dalje je privezana jahta Royal Romance za koju se još davno tvrdilo da će biti prodana na aukciji. (Neko vrijeme ove godine provela je u Trogiru, no poslije je opet vraćena u Loru.) Smatra se da je njezin stvarni vlasnik Viktor Medvedčuk. No, on tvrdi kako ju je još u ožujku 2021. godine prodao Alekseju Inkinu odnosno njegovoj tvrtki Lanelia Holdings. Kako se oko toga još vode sudski sporovi, aukcijske kuće tada su odustale od njezine prodaje.

Kako doznajemo, glavnina njih vodi se u Hrvatskoj. Javnost je isključena, a očekuje se da će neće biti završeni (barem) još dvije godine. Nikakve predaje ili prodaje jahte trenutačno nisu predviđene niti moguće, a jahta je blokirana od strane stalne skupine Ministarstva vanjskih poslova.

Jedan od postupaka je zahtjev za odštetu koji se vodi na Trgovačkom sudu u Splitu. Vlasnik jahte Lanelia Holdings njime od Hrvatske traži 190 milijuna eura odštete.

Ukrajinska agencija ARMA koja je osnovana s ciljem pronalaženja, praćenja i upravljanja imovinom koja je proizašlih iz korupcije ili drugih kaznenih djela ove godine je objavila kako od njene (buduće) prodaje očekuje najmanje 130 milijuna dolara. Izjavili su i da očekuju brzu i nepristranu istragu i skoro dovršenje pravnih postupaka. No, oni će očito potrajati još neko vrijeme.