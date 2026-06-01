Aminess Hotels & Resorts nastavlja s povećanjem plaća i nagradama za zaposlenike

Aminess Hotels & Resorts, jedna od vodećih hrvatskih turističkih kompanija, nastavlja jačati svoju poziciju jednog od najatraktivnijih poslodavaca kroz dodatna ulaganja u primanja i pogodnosti za zaposlenike.

U 2026. godini kompanija nastavlja s povećanjem plaća, proširuje sustav nagrađivanja te dodatno razvija programe profesionalnog usavršavanja, potvrđujući dugoročnu strategiju usmjerenu na zadovoljstvo i motiviranost zaposlenika.

Prema novom dogovoru sa socijalnim partnerima ovim ciklusom povećanja plaća, kao i do sada, obuhvaćeni su svi zaposlenici, te će plaće prosječno rasti 6 posto. Novost su sezonske nagrade koje će biti raspoređene na više mjeseci te će biti isplaćene od svibnja do listopada. Uz to, zaposlenicima su i dalje dostupni brojni financijski dodaci, uključujući božićnicu do 600 eura, regres, uskrsnicu od 100 eura te dar u naravi u vrijednosti od 133 eura. Roditeljima je osigurana i dodatna podrška kroz novčani dar za djecu od 140 eura, kao i naknada za rođenje djeteta koja iznosi 800 eura.

Kompanija dodatno ulaže u kvalitetu radnih uvjeta kroz osigurane tople obroke, prošireni prag za naknadu troškova prijevoza te godišnju naknadu za zaposlenike koji ne koriste Aminessove smještajne objekte koja je povećana s četiri na šest mjeseci i sada iznosi 390 eura po radniku. Kada se uzmu u obzir svi financijski benefiti i nagrade, uz same plaće ukupna dodatna primanja zaposlenika mogu doseći i do 2.500 eura godišnje, a uz to uvedene su i sezonske stimulacije kako bi se dodatno motiviralo zaposlenike u vrijeme najizazovnijih sezonskih mjeseci.

Kontinuirano unapređenje uvjeta rada rezultiralo je i visokim udjelom domaće radne snage – čak 70 posto zaposlenika čine hrvatski državljani, što pokazuje da kvalitetni uvjeti i stabilno radno okruženje sve više prepoznaju i domaći radnici, unatoč općim izazovima u privlačenju lokalne radne snage u turističkom sektoru.

Predstavnici sindikata pohvalili su unaprjeđenje materijalnih prava zaposlenika, naglašavajući važnost ovakvih inicijativa za dugoročnu održivost turističkog sektora. Suradnja između uprave i sindikata ocijenjena je kao ključan faktor u stvaranju kvalitetnijih uvjeta rada i zadržavanju kvalificirane radne snage.

“Svako dodatno unaprjeđenje radnih uvjeta u turizmu smatramo iznimno važnim, jer zadovoljni zaposlenici čine temelj dugoročnog uspjeha cijelog sektora. Vjerujemo da će i članovi Sindikata, kao i svi Aminessovi zaposlenici, biti zadovoljni ishodom ovogodišnjih pregovora te da će im unaprijeđena materijalna prava biti dodatna motivacija u svakodnevnom radu. Uzevši u obzir navedeno, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije će i nadalje kroz pregovore inicirati povećanja materijalnih i ostalih prava radnika u Aminessu, kako bi se unaprijedio standard zaposlenika koji to svakako zaslužuju”, naglasio je Vedran Sabljak, predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

“U Sindikatu turizma i usluga Hrvatske (STUH) pozdravljamo ovogodišnji dogovor o unaprjeđenju materijalnih prava radnika, kao rezultat dugogodišnjeg i transparentnog kolektivnog pregovaranja. Posebno ističemo važnost očuvanja domaće radne snage, kao temelja kvalitetnog i održivog turizma, te nas veseli da je Aminess prepoznao njezinu vrijednost kroz dodatno povećanje naknade za radnike koji ne koriste smještaj. Vjerujemo da ćemo i ubuduće kroz kvalitetan socijalni dijalog nastaviti unaprjeđivati materijalna prava te ulagati u razvoj zaposlenika, jer oni su ključni „kapital“ hrvatskog turizma“, poručio je Roberto Erman, regionalni povjerenik Sindikata turizma i usluga Hrvatske.

Uz financijske benefite, Aminess kontinuirano ulaže u edukaciju i razvoj svojih zaposlenika. U 2025. godini osigurano je 250.000 eura za programe stručnog usavršavanja, uključujući pristup edukacijama uz AMI Learn, interni Learning Management System koji omogućava stručno usavršavanje svih zaposlenika

“Svjesni smo da uspjeh u turizmu ne dolazi sam od sebe, već iz svakodnevnog truda, predanosti i odnosa koji gradimo unutar tima. Zato kontinuirano radimo na tome da našim zaposlenicima osiguramo ne samo konkurentne uvjete, nego i osjećaj sigurnosti, pripadnosti i mogućnosti razvoja. Vjerujemo da se takav pristup dugoročno vraća – kroz zadovoljstvo zaposlenika, kvalitetu usluge i povjerenje koje gradimo kao kompanija“, poručila je Jana Baksa, direktorica ljudskih potencijala Aminessa.

S više od 2.600 zaposlenika i 12 destinacija na obali i kontinentu, Aminess nastavlja graditi reputaciju poželjnog poslodavca, a izvrsni rezultati iz sezone u sezonu dodatno potvrđuju status kompanije kao jednog od lidera u turizmu koji sustavno ulaže u svoje ljude i njihovu budućnost.