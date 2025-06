Analiza IT industrije HGK: Definirane ključne prilike za rast

Hrvatsko IT tržište u 2024. godini prošlo je kroz značajne promjene i prilagodbe, ali je nastavilo rasti. Do stagnacije je došlo polovinom godine, no optimizam se vratio u posljednjem kvartalu.

Sektor bilježi rast u svim segmentima u odnosu na prethodnu godinu (broj poduzeća, prihodi, izvoz, investicije, EBITDA marža, plaće, broj zaposlenih), no dinamika je uglavnom bila niža nego prethodnih godina i ispod srednjoročnog prosjeka. Iznimka su plaće koje su rasle gotovo istom dinamikom kao i 2023. te iznad srednjoročnog prosjeka.

“Globalni trendovi preslikavaju se i na hrvatsko tržište. Kibernetička sigurnost, umjetna inteligencija, podatkovni centri i infrastruktura u oblaku obilježili su našu IT industriju u prošloj godini. Ono što je već neko vrijeme problem je preveliki fokus na razvoj softvera, ali i velika disperzija poslovanja kroz mala i mikro poduzeća,“ rekao je potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš.

Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj; Foto: HGK

Prisutna je konsolidacija IT tržišta, jednim dijelom kroz ulazak stranih tvrtki modelom preuzimanja hrvatskih IT tvrtki. Početkom 2024. tvrtku Sedam IT preuzela je bugarska tvrtka Telelink Business Services Group, a polovicom godine Diverto je preuzela francuska kompanija Marlink. Tijekom 2025. godine objavljena su preuzimanja tvrtke Infigo IS od strane švedske Allurity grupacije i Syntio od strane britanske kompanije Datatronic. Značajni lokalni konsolidator je Končar Digital, koji je 2024. preuzeo Adnet i koji je za 2025. najavio preuzimanje Neosa.

“Za sljedeće godine prepoznajemo nekoliko ključnih izazova i prilika, a to su potreba za jačanjem digitalnog suvereniteta, uključujući dostupnost domaće infrastrukture u oblaku i otvaranje ključnih sustava poput NIAS-a prema privatnom sektoru. Kibernetička sigurnost ostaje u središtu interesa, uz potrebu za koordiniranom provedbom NIS2 direktive i stvaranjem tržišnih uvjeta koji uključuju i male i srednje pružatelje sigurnosnih rješenja,“ rekao je predsjednik Udruženja za IT HGK Alojzije Jukić.

Alojzije Jukić, predsjednik Udruženja za IT HGK; Foto: HGK

Naglasak je na razvoju infrastrukture za umjetnu inteligenciju kako bi se domaćim tvrtkama i institucijama omogućio pristup računalnoj snazi i podacima potrebnima za treniranje i primjenu AI modela. Udruženje za IT HGK zagovara i veću učinkovitost digitalnih potpora, koje bi trebale biti usmjerene prema stvarnim potrebama MSP-ova, a ne generičkim rješenjima.

Domaće tvrtke pozivaju i na uključenost u digitalizaciju javnog sektora kroz transparentne, agilne i otvorene modele javno-privatne suradnje. Potrebna je i evaluacija dosadašnjih učinaka IT ulaganja kroz NPOO te jasno definirani smjerovi za nastavak digitalizacije gospodarstva i uprave u post-NPOO razdoblju.