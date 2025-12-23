Ante Žigman reizabran za člana Upravnog odbora EIOPA-e

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) Ante Žigman ponovno je izabran za člana Upravnog odbora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA). To je već drugi njegov mandat u tom važnom europskom tijelu, nakon prvog mandata od dvije i pol godine.

Upravnim odborom EIOPA-e predsjedava Petra Hielkema, a ostalih šest članova predstavnici su nacionalnih regulatora. Mandat A. Žigmana započinje 23. prosinca 2025., dok je Teija Korpiaho iz Finske također osvojila potrebne glasove za produljenje mandata od 1. siječnja 2026. Uz nabrojane, ostali su članovi Upravnog odbora EIOPA-e Julia Wiens iz Njemačke, Gita Salden iz Nizozemske, Evelyne Massé iz Francuske i Koppány Nagy iz Mađarske.

EIOPA je uz ESMA-u i EBA-u jedno od tri europska financijska nadzorna tijela te neovisno savjetodavno tijelo Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Nadzire provedbu europske regulative na nacionalnoj razini te savjetuje i nadgleda nacionalne regulatore u njihovoj superviziji društava.

Svojim radom EIOPA doprinosi snažnom, učinkovitom i dosljednom nadzoru u Europi, štiteći korisnike osiguranja te članove mirovinskih sustava. Prioritetne ciljeve osiguravanja zaštite potrošača i očuvanja financijske stabilnosti EIOPA ostvaruje kroz šest strateških područja: integracijom razmatranja održivog financiranja u sve sfere svog rada; podržavanjem potrošača, tržišta i nadzorne zajednice pomoću digitalne transformacije; povećanjem kvalitete i učinkovitosti nadzora; identificiranjem, procjenom, praćenjem i izvještavanjem o rizicima za financijsku stabilnost i poslovanje te promicanjem preventivne politike i mjera ublažavanja; uspostavljanjem dobrog upravljanja, agilne organizacije, učinkovitog upravljanja resursima i snažnom korporativnom kulturom.

Analizirajući stanje na tržištu i razmatrajući pojave svih vrsta rizika EIOPA u svom djelovanju, između ostalog, sugerira Europskoj komisiji donošenje novih politika i smjernica u pogledu promjene postojećih praksi društava za osiguranje i mirovinskih društava.