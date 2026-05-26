Arbitraža za javni sektor: Bez dugih sporova koji koče gradnju infrastrukture

Pred Stalnim arbitražnim sudištem pri HGK rješavaju se domaći i međunarodni trgovački sporovi. U zadnjih deset godina više od 400 stranaka riješilo je tako svoj spor, uz prosječno vrijeme trajanja postupka od godine dana. Prosječna vrijednost po sporu od 2020. do 2025. je bila oko 1,7 milijuna eura.

Koje su prednosti arbitraže za javni i građevinski sektor, bila je tema konferencije održane u HGK, u organizaciji Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK i uz pokroviteljstvo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, uz poseban fokus na javni sektor – jedinice lokalne i područne samouprave te trgovačka društva u vlasništvu države.

“Svaki brzo riješen spor znači bržu gradnju – od gradskog vrtića do većih projekata izgradnje naše infrastrukture. Odabir arbitraže kao alternativnog načina rješavanja sporova posebno je pogodan kada govorimo o rješavanju građevinskih sporova i to onih financiranih međunarodnim sredstvima. Govorimo i o višoj razini pravne predvidljivosti, zaštiti proračunskih sredstava, ali i o višoj razini investicijskog povjerenja jer smo odabrali put koji podrazumijeva prevenciju dugih sudskih postupaka”, poručio je predsjednik HGK Luka Burilović.

Predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Hrvoje Sikirić pojasnio je najvažnije karakteristike arbitražnog postupka, zbog kojih bi ga jedinice lokalne i područne samouprave i trgovačka društva u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu države trebale koristiti.

“U arbitražnom postupku postoji mogućnost izbora arbitara, tu je fleksibilnost pravila arbitražnog postupka i njegova tajnost, zatim brzina rješavanja sporova, kao i izjednačenost pravorijeka s pravomoćnom presudom i mogućnost provedbe njegove ovrhe odmah”, pojasnio je Sikirić te istaknuo da je rješavanje sporova ovih društava arbitražom Vlada podržala odlukom iz 2016.

Kako bi se smanjilo dodatno opterećenje na sudove, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je potrebu daljnjeg jačanja alternativnih načina rješavanja sporova – arbitraže i medijacije.

“Godišnje sudovi zaprime oko 1,2 milijuna novih predmeta. Kako bi rasteretili sudove i ubrzali postupke, krenuli smo s alternativnim načinim rješavanja sporova. Donijet je Zakon o medijaciji koji građanima pruža besplatnu uslugu rješavanja sporova u medijaciji pred Nacionalnim centrom za medijaciju. Stoga promoviramo mogućnost alternativnog načina rješavanja sporova u arbitraži za tvrtke u pretežitom vlasništvu RH i jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave”, istaknuo je Habijan.

Velika većina ugovora o građenju vezanih za infrastrukturne projekte u Hrvatskoj temelji se na uvjetima ugovora koje definira međunarodna organizacija konzultantskih inženjera FIDIC. HGK je 2024. donijela relevantni pravilnik o imenovanju rješavatelja sporova u tim slučajevima te s njim povezanu nacionalnu listu.

Lista kvalificiranih stručnjaka iz tehničkih i pravnih znanosti usuglašena je s FIDIC-om. Time je omogućeno da se sporovi između naručitelja i izvođača radova, prije odlaska na arbitražu, riješe putem Vijeća za rješavanje sporova. Oko 40 posto postupaka pred Sudištu su upravo građevinski sporovi.

Tvrtka Radnik prepoznala je prednosti arbitraže pred više od dvadeset godina. Poučeni lošim iskustvima iz parničnih postupaka koji su trajali od 8-10 godina te uzrokovali značajne troškove kamata, počeli su ugovarati nadležnost Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK. Tijekom više od dvadeset godina provedeno je oko 30 postupaka koji su okončani pravorijekom, koji je uslijedio u rokovima neusporedivo kraćim od suđenja pred redovnim sudovima.

“Efikasnost arbitraže utjecala je na smanjenje troškova postupaka, brzo dolaženje do rješenja spora te na smanjenje broja otvorenih postupaka koji opterećuju resurse društva”, rekao je Darko Jambreković iz tvrtke Radnik Križevci te istaknuo da naročito pozitivna iskustva imaju s postupkom osiguranja dokaza putem arbitraže, koji je omogućio da se nakon samo nekoliko dana zastoja pristupi nastavku radova na gradilištu te su tako spriječeni visoki troškovi zastoja, penala i reputacijske štete.