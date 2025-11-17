Atlantic Grupa u punionicu Donata u Sloveniji ulaže više od deset milijuna eura

Punionica Donata u Rogaškoj Slatini ove će godine napuniti rekordnih 72 milijuna jedinica, a nakon obnove moći će udvostručiti proizvodne kapacitete.

Atlantic Grupa krenula je u sveobuhvatnu obnovu punionice mineralne vode Donat u Rogaškoj Slatini. U rujnu ove godine završili su rekonstrukciju najstarijeg dijela punionice, a postavljanje nove proizvodne linije bit će dovršeno u travnju 2026. Izvršna direktorica poslovnog područja Donat Darja Teržan procijenila je za STA da je ulaganje vrijedno nešto više od 10 milijuna eura.

Nova proizvodna linija temeljit će se na automatizaciji ključnih procesa i primjeni najsuvremenijih tehnologija, što će povećati učinkovitost, smanjiti potrošnju energenata i tehnološke vode te pridonijeti održivom poslovanju. Modernizirani objekt zaposlenicima će osigurati suvremeno radno okruženje, a u proizvodnoj mreži služit će kao središte inovacija i razvoja, pojasnila je Teržan.

Prema njezinim riječima, pri obnovi punionice koriste se održivi materijali, a upotrebom betona s manjim ugljičnim otiskom smanjit će se količina emisija ugljikova dioksida za više od 25 tona.

„Održivost je dio poslovne strategije brenda Donat i cijele Atlantic Grupe. Upotrebom obnovljivih izvora energije i mjerama za smanjenje ugljičnog otiska nastojimo osigurati održivu proizvodnju i kvalitetno radno okruženje“, dodala je Teržan za STA.

Donat na polici trgovine; Foto: Forbes Hrvatska

Udvostručenje proizvodnih kapaciteta

U slatinskoj punionici proizvode Donat, biljne vode DoNatural, vitaminske vode Cedevita, gazirana pića Cockta i Lemonish te mineralnu vodu Tempel. Ove će godine napuniti oko 72 milijuna jedinica, što je najviše dosad, a obnovom će se proizvodni kapaciteti moći udvostručiti.

Donat, koji se u Rogaškoj Slatini puni već više od 115 godina, sadrži kombinaciju minerala koja dokazano podupire probavu i opće dobro stanje organizma. Kako je istaknula Teržan, riječ je o potpuno prirodnom izvoru, pa se crpi samo u količinama koje se mogu obnoviti tijekom godine, što je u skladu s koncesijskim ugovorom.

Atlantic Grupa je 2020. godine bila prisutna na 27 tržišta, a danas djeluje na šest strateških: u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Austriji, Rusiji i Italiji. Na tim tržištima godišnje prodaju oko 30 milijuna litara Donata, navodi STA.