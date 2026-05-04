Atlantic Grupa ulaže 11 milijuna eura u waterdrop

Atlantic Grupa je izvijestila da je u sklopu suradnje s brendom waterdrop, donijela odluku o ulaganju u samu kompaniju te je investicijom od 11 milijuna eura stekla manjinski vlasnički udio.

Atlantic Grupa je, kako se navodi u priopćenju, nastavno na uspješnu distribucijsku suradnju s brendom waterdrop na četiri ključna tržišta – u Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, donijela odluku o daljnjem produbljivanju strateškog partnerstva ulaganjem u samu kompaniju.

“Investicijom u iznosu od 11 milijuna eura, Atlantic Grupa je stekla manjinski vlasnički udio u waterdropu te osigurala mjesto u Investicijskom odboru kompanije, što joj omogućuje neposredan uvid u poslovanje i aktivnu podršku budućem razvoju i rastu brenda”, izvijestili su iz Atlantica.

Waterdrop, kako se navodi, predstavlja prepoznatljiv međunarodni brend sa značajnim dugoročnim potencijalom rasta.

“Vrlo smo zadovoljni što dodatno produbljujemo naše partnerstvo s brendom waterdrop, a ova investicija potvrđuje naše povjerenje u waterdrop i našu ambiciju da podržimo njegov daljnji rast u Europi i na drugim tržištima“, kazala je potpredsjednica Grupe za korporativnu strategiju i investicije u Atlantic Grupi Lada Tedeschi Fiorio.

Osim Atlantic Grupe, vlasničku strukturu waterdropa čine i međunarodno priznati strateški i institucionalni investitori.

Waterdrop je osnovan u Beču. Njegovi microdrinks proizvodi su komprimirane kocke bez šećera koje obogaćuju vodu prirodnim voćnim i biljnim ekstraktima te predstavljaju praktičnu alternativu klasičnim bezalkoholnim napicima.

Proizvodi se razvijaju i proizvode u vlastitom proizvodnom pogonu kompanije u Njemačkoj.

Tijekom proteklog desetljeća waterdrop je izrastao u brend s prihodima od oko 150 milijuna eura, uz prisutnost na europskim tržištima, u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Japanu.

Kompanija ima oko 50 maloprodajnih lokacija u većim svjetskim gradovima.