Auctor dobio odobrenje AZTN-a za preuzimanje dviju luka u Poljskoj

Društva Auctor Holding a.s. i SPV Second a.s. ishodila su potvrdu o dopuštenosti koncentracije hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja da putem društva posebne namjene steknu zajedničku neizravnu kontrolu nad poduzetnikom OT Logistics S.A., vodećim lučkim operatorom i pružateljem logističkih i transportnih usluga u Republici Poljskoj i regiji Baltičkog mora.

Auctor Holding a.s. sa sjedištem u Pragu vlasnik je vodeće hrvatske ulagačke grupacije Auctor s operacijama u hotelijerstvu i farmaciji. Uspostavljen kao joint venture češke kompanije JTPEG Croatia Investments, a.s. i hrvatskog poduzetnika Olega Uskokovića.

Auctor grupa obuhvaća Aminess, jednu od vodećih hotelijerskih grupacija, i Mediku, najveću farmakološku veleprodaju u Hrvatskoj. U Poljskoj je Auctor od ranije prisutan nakon kupnje 25 posto udjela u kompaniji Gemini Polska, vlasniku lanca s 340 ljekarni i najveće e-ljekarne u središnjoj Europi, s godišnjim prihodom na razini oko 800 milijuna eura i 4000 zaposlenih.

“Izrazito smo zainteresirani za širenje poslovanja u sektoru logističkih i transportnih usluga. Stoga smo pokrenuli postupak za preuzimanje društva OT Logistics zajedno s partnerima iz grupacije CE Industries. OT Logistics je značajan igrač u prijevozu na Baltiku te upravlja dvjema važnim poljskim teretnim lukama Świnoujście i Gdynia”, rekao je Oleg Uskoković.