AutoZubak postao partner za mobilnost Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu

U Zagrebu je svečano obilježen početak dugoročne suradnje između AutoZubaka i Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Zagrebu. Ovim ugovorom AutoZubak postaje Službeni partner za mobilnost središnje nacionalne kazališne kuće, osiguravajući im logističku podršku i vozila za svakodnevne potrebe.

Službenu primopredaju izvršili su Dimitrije Trbović, član Uprave Zubak Grupe, te dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta. Za potrebe logistike i reprezentativne svrhe, HNK-u su isporučena dva modela najnovije generacije iz 2026. godine:

• Audi A5 Limousine 35 TFSI S tronic Edition – vozilo koje utjelovljuje eleganciju, naprednu tehnologiju i vrhunsku udobnost, namijenjeno službenim potrebama te dočeku inozemnih gostiju i umjetnika.

• Volkswagen Caddy Van 2.0 TDI – svestrano i pouzdano vozilo koje će pružati ključnu tehničku i logističku podršku u bogatoj produkciji kazališta.

Prirodno partnerstvo

Ova suradnja nije samo poslovni dogovor, već spajanje dviju organizacija koje dijele identične vrijednosti. Kako je istaknuto prilikom primopredaje, HNK je institucija koja na jedinstven način spaja dugotrajnu tradiciju sa suvremenim umjetničkim izričajem, što se savršeno nadopunjuje s filozofijom AutoZubaka.

“Hrvatsko narodno kazalište smatramo našim ‘prirodnim partnerom’. Kao što oni teže savršenstvu na pozornici, mi u AutoZubaku težimo izvrsnosti i preciznosti u pružanju mobilnosti. Čast nam je što ćemo biti vjetar u leđa instituciji koja predstavlja vrhunac hrvatske kulture,” izjavio je Dimitrije Trbović.

Podrška kulturi kroz mobilnost

Intendantica Iva Hraste Sočo zahvalila je na povjerenju i naglasila važnost ovakvih partnerstava za rad kazališta. Suvremena kazališna produkcija zahtijeva brzu i sigurnu logistiku, a partner poput AutoZubaka dodatno će doprinijeti da naš rad “iza kulisa” i dalje funkcionira besprijekorno.

Partnerstvo je ugovoreno na duže razdoblje, tijekom kojeg će AutoZubak, kao lider u industriji, osiguravati da umjetnost u Zagrebu uvijek stigne na odredište sa stilom i sigurnošću.