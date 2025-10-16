AZTN dao Žitu zeleno svjetlo za preuzimanje Mesne industrije Ravlić

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) u četvrtak je izvijestila da je odobrila na prvoj razini koncentraciju koja nastaje tako što osječka kompanija Žito stječe 51 posto vlasništva u Mesnoj industriji Ravlić, također sa sjedištem u Osijeku.

Kako ističu u svom izvješću, obje tvrtke prisutne su na više tržišta u horizontalnom i vertikalnom odnosu, uključujući tržišta proizvodnje ratarskih kultura, mesa i mesnih prerađevina, trgovine na veliko i malo mesom i mesnim prerađevinama te trgovine žitaricama i uljaricama. Pritom, na većini njih ostvaruju nizak tržišni udjel, dok su vodeći tržišni takmaci poduzetnici iz većih prehrambenih grupacija, poput PIK Vrbovec plus d.o.o., Grupe Pivac i Gavrilovića.

“Na tržištu proizvodnje i uvoza mesnih prerađevina, zajednički tržišni udjel Žita i Mesne industrije Ravlić nakon provedbe koncentracije iznosi do 10 posto, dok na ostalim relevantnim tržištima sudionici ostvaruju udjele do 5 posto. S obzirom na veliki broj konkurenata i stabilnu tržišnu strukturu, provedbom koncentracije ne dolazi do značajnih promjena u tržišnim udjelima ni do ograničavanja tržišnog natjecanja”, poručuju iz AZTN-a.

Dodaju i kako se tom koncentracijom očekuje se i ostvarenje određenih pozitivnih učinaka, poput očuvanja dijela domaće proizvodnje i stvaranja mogućnosti za njezino povećanje na korist potrošača, a mogla bi rezultirati i ostvarivanjem sinergijskih učinaka, primjerice kroz povoljnije uvjete nabave energenata i sirovina te poboljšanje uvjeta poslovanja.

Još u lipnju Žito je najavilo da će postati većinski vlasnik Mesne industrije Ravlić, jedne od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj, s vlastitom proizvodnjom, transportom i mesnicama, koja u svojoj maloprodajnoj mreži broji više od 30 poslovnica diljem Hrvatske. Svoje proizvode u veleprodaji plasira i u većinu trgovačkih maloprodajnih lanaca. Nije objavljena vrijednost te transackije.

Svinjogojstvo je, pak, jedna od najvažnijih djelatnosti Žito grupe, u čijem je okrilju deset usko specijaliziranih farmi, a s godišnjim uzgojem od 175.000 tovljenika, Žito je drugi najveći proizvođač svinja u Hrvatskoj.Po riječima Mate Božića, člana Uprave žita zaduženog za poljoprivredu, s novim investicijskim ciklusom, planiraju podići svinjogojske kapacitete Žito grupe za dodatnih 90.000 svinja.