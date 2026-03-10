AZTN pokrenuo postupak protiv tvrtke Agro Neretva

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) pokrenula je upravni postupak protiv tvrtke Agro Neretva radi utvrđivanja je li kao kupac iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima mandarina, objavila je Agencija na svojim internetskim stranicama.

AZTN je postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, jer je u postupku ispitivanja usklađenosti poslovanja kupaca-trgovaca u maloprodaji s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP), među kojima je i Agro Neretva utvrdio postojanje indicija da je taj kupac u svom poslovanju postupao protivno odredbama ZNTP-a.

AZTN će, kako se navodi, ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa kupca Agro Neretve s njenim dobavljačima mandarina te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

AZTN napominje kako samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već to treba utvrditi u upravnom postupku.

AZTN će po okončanju postupka meritornu odluku objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Tvrtka Agro Neretva osnovana 2012. godine sa sjedištem u Opuzenu. Tvrtka je nastala širenjem obiteljske proizvodnje. Od malog obiteljskog gospodarstva postali su najveći proizvođači lubenica, mandarina, jagoda i kupusnjača u Hrvatskoj. Otkupljuje voće i povrće i od drugih proizvođača diljem Hrvatske. Proizvedeno i otkupljeno svježe voće i povrće plasira u domaće i strane velike trgovačke lance.

Svoje proizvode izvoze u Sloveniju, Austriju, Njemačku, Slovačku, Češku, Makedoniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Rusiju i Veliku Britaniju. Imaju 50 stalno zaposlenih te do 150 sezonskih radnika, objavljeno je na tvrtkinim internetskim stranicama.