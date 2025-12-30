Banovići prodali većinski udio u lancu Optika Anda. Slijedi širenje u Hrvatskoj i regiji

Investicijski fond MidEuropa preuzeo je većinski udio u Optici Anda. U planu je daljnje širenje u Hrvatskoj, kao i širenje u regiji.

Splitska poduzetnička obitelj Banović koja je nedavno kupila zagrebačku Namu prodala je većinski udio u Optici Anda – maloprodajni lanac sa 64 poslovnice.

Kupac je MidEuropa, investicijski fond koji je na hrvatskom tržištu podržao Bosqarovo preuzimanje Mlinara.

32 milijuna eura prihoda

MidEuropa će investirati uz Andriju Banovića, predstavnika druge generacije osnivačke obitelji i člana Uprave Optike Anda, koji reinvestira u poslovanje – navodi se u priopćenju. Transakcija podliježe uobičajenim odobrenjima regulatornih tijela i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a zaključenje se očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

Optika Anda jedna od najvećih neovisnih tvrtki u maloprodaji optičkih proizvoda u jugoistočnoj Europi. Tvrtka upravlja već spomenutom mrežom od 64 poslovnice diljem Hrvatske te nudi sveobuhvatan asortiman dioptrijskih naočala, sunčanih naočala, kontaktnih leća te pripadajućih dodataka i usluga. Optika Anda danas zapošljava više od 300 stručnjaka u svojoj mreži. Solinska tvrtka Servus koja stoji iza Optike Anda u 2024. godini imala je 32,04 milijuna eura prihoda i 6,04 milijuna eura dobiti.

Prepoznatljivi su i po svojim kampanjama u kojima su angažirali Tonča Huljića i Petra Grašu.

MidEuropa postavlja temelje za organski rast

MidEuropa namjerava podržati sljedeću fazu rasta Optike Anda kroz nastavak širenja u Hrvatskoj, uz ciljani međunarodni rast u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Investicija MidEurope predstavlja važan korak prema daljnjoj konsolidaciji regionalnog tržišta te postavlja temelje za održivi organski rast, podržan pažljivo odabranim dodatnim akvizicijama.

Iskusan menadžment tim Optike Anda, uz podršku operativnog tima MidEurope, radit će na postizanju operativne izvrsnosti, daljnjoj digitalizaciji poslovanja i širenju na nova tržišta.

„Uz kontinuiranu podršku naših postojećih vlasnika, Andrije Banovića i našeg novog partnera, MidEurope, u izvrsnoj smo poziciji za ubrzanje rasta Optike Anda i ostvarenje ambicioznijeg razvojnog puta. Zajedno ćemo nastaviti raditi na našoj pobjedničkoj formuli izvanredne usluge i snažne operativne izvedbe, potpomognute međunarodnim iskustvom i zajedničkom dugoročnom vizijom s našim novim partnerima“ – izjavio je generalni direktor Optike Anda Zvonimir Šimić.

„Optika Anda izgradila je izniman brend i modernu maloprodajnu platformu koja postavlja standarde u optičkoj skrbi u Hrvatskoj i šire. Oduševljeni smo što postajemo partneri s Andrijom i širim menadžment timom kako bismo dodatno ojačali poslovanje i ubrzali njihovo širenje diljem Hrvatske i regije“ – rekao je Aleksandar Dragićević, principal u MidEuropi koji je predvodio transakciju.

„Potražnja za optičkim uslugama nastavlja rasti, potaknuta povoljnim demografskim trendovima i sve većom sviješću o zdravlju očiju. Naše ulaganje u Optiku Anda temelji se na snažnom iskustvu MidEurope u sektorima zdravstva i maloprodaje, uključujući našom investicijom u Optegri, odnosno u oftalmološke zdravstvene usluge, Mlinar, odnosno u pekarsku maloprodaju, kao i na našim širim iskustvima u cijeloj regiji“ – dodao je Alain Beyens, operativni partner u MidEuropi.