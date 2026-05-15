Beezzify.eu – nikad lakše do domaćeg meda i provjerenog pčelara

Beezzify – hrvatska internetska platforma za domaći med i pčelinje proizvode osmišljena je kako bi se kupcima olakšao pronalazak domaćeg meda, a pčelarima koji drže do kvalitete omogućio jednostavniji i vidljiviji nastup na internetu.

Kupci, osobito oni u većim gradovima, sve više prepoznaju ovu novu mogućnost na tržištu jer umjesto lutanja po raznim kanalima, sada imaju jedno mjesto s velikim izborom domaćeg meda i ostalih pčelinjih proizvoda od provjerenih pčelara iz raznih hrvatskih regija po prihvatljivim cijenama.

“Naš cilj je da, kad netko pomisli ‘želim kupiti domaći med od pouzdanog pčelara’, odmah pomisli na Beezzify,” ističe osnivač platforme Josip Fiolić i dodaje: “Kupcima je važno povjerenje i jednostavnost kupnje, a pčelarima treba podrška u brendiranju njihovih kvalitetnih proizvoda i veća vidljivost. Beezzify spaja priče pčelara, kvalitetne proizvode i suvremenu online kupnju u jednu cjelinu.”

Na Beezzifyju su dostupne različite kategorije pčelinjih proizvoda – od domaćeg meda raznih vrsta te raznih hrvatskih regija, preko mednih mješavina, propolisa i cvjetnog praha, do matične mliječi, dodataka prehrani i poklon paketa. Da bi kupnja bila što jednostavnija, sigurnija i transparentnija, kupac putem platforme kupuje proizvode od pčelara.

Pčelari koji već koriste Beezzify ističu da im je platforma otvorila nove mogućnosti. “Prvi put imam osjećaj da netko ozbiljno gradi online prostor baš za nas pčelare. Lakše nas pronađu ljudi iz drugih dijelova Hrvatske, a ne samo iz našeg kraja,” kaže Ivan Mišković, slavonski pčelar čiji med osvaja brojna priznanja.

Danijela Jakopović, pčelarica iz Prigorja dodaje: “Meni je najveći plus što se ne moram baviti tehničkim stvarima i web shopom. Ja se brinem o pčelama i medu, a Beezzify se brine da proizvodi dođu do kupaca.” Tomislav Kašner, pčelar iz Moslavine kaže: “Ulažem u rast proizvodnje i kvalitetu meda, no iznimno je teško doći do novih kupaca, osobito u većim gradovima. Često osobno dostavljam proizvode i na to gubim puno vremena i novca. Vjerujem da mi Beezzify može pomoći.”

Kupovina se obavlja u nekoliko klikova, a dostava je maksimalno pojednostavljena – iznosi svega 3 eura, a za narudžbe iznad 35 eura u potpunosti je besplatna. Kupac je sam vlasnik svog vremena: naručuje proizvode onda kada njemu odgovara, a paket dolazi pouzdanim dostavnim partnerom na najbliži paketomat. Nema više lovljenja po gradu, dogovaranja “kad ste doma” i usklađivanja termina. Beezzify kupcima štedi novac, vrijeme i živce.

Beezzify kupcima poklanja godišnju zalihu meda

“Prodaja nam je naravno važna, no nakon ove početne faze postavljanja web shopa Beezzify sada razvija i sadržajnu stranu platforme: priče o pčelarima, edukativne članke o pčelama, pčelarstvu i oprašivačima te savjete za sve koji razmišljaju o vlastitim košnicama ili žele bolje razumjeti kvalitetu meda i pčelinjih proizvoda. Platforma je otvorena i za suradnju s partnerima iz segmenta pčelarske opreme, edukacija i drugih usluga vezanih uz pčelarstvo, čime se jača cijeli lanac vrijednosti – od košnice do stola“, naglašava Fiolić i dodaje:

“Hrvatska ima vrhunski domaći med i pčelare, ali nedostaje centralno mjesto na kojem se ta ponuda jasno vidi i lako kupuje. Nedostaje i brendiranje domaćih proizvoda koje bi pratilo kvalitetu našeg hrvatskog meda. Beezzify će pokušati to promijeniti kako bi kupci znali tko stoji iza svake teglice meda kojeg kupuju.“

Beezzify je dostupan putem web stranice beezzify.eu te se kontinuirano širi novim pčelarima i proizvodima. Povodom obilježavanja Svjetskog dana pčela, pčelari s Beezzifyja kupcima nude popust od 15 posto na sve proizvode uz korištenje kôda PCELE15 kojeg je moguće iskoristiti od 17. do 24. svibnja 2026.