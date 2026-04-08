Besplatna edukacija o kibernetičkoj sigurnosti za mala i srednja poduzeća

U vremenu rasta kibernetičkih prijetnji i sve veće odgovornosti koja je usmjerena na privatni sektor, Span preuzima aktivnu ulogu u osnaživanju domaće poslovne javnosti pokretanjem besplatne edukacije o kibernetičkoj sigurnosti.

Program je primarno kreiran za mala i srednja poduzeća, a cilj mu je podići razinu osviještenosti upravo unutar tog segmenta poduzetništva te ga dodatno pripremiti za suočavanje s napadima koji su sve sofisticiraniji i učestaliji.

“Naša je odgovornost iskoristiti svoje znanje i iskustvo kako bismo zaštitili one koji najčešće nemaju dovoljno resursa da se sami obrane. Mala i srednja poduzeća čine ključan, ali ranjiv dio dobavljačkog lanca i upravo zato sve češće postaju meta napadača koji računaju na to da su slabije zaštićena. Ovom besplatnom edukacijom želimo pomoći u izgradnji sigurnijeg, otpornijeg i digitalno zrelijeg poslovnog okruženja malih i srednjih poduzetnika“, poručila je Mihaela Trbojević, članica Uprave Spana i predsjednica Uprave Span Centra kibernetičke sigurnosti.

Kibernetički incidenti, od phishinga do ransomwarea, mogu uzrokovati ozbiljne posljedice za poduzeća: financijski gubitak, zastoje poslovanja, kompromitaciju podataka, visoke troškove oporavka i reputacijsku štetu. Upravo zato Span smatra da je pristup kvalitetnoj edukaciji temeljni preduvjet sigurnog poslovanja svakog poduzeća. Program online edukacije osmišljen je kako bi poduzetnicima pružio praktična znanja koja mogu odmah primijeniti; od prepoznavanja i upravljanja kibernetičkim rizicima do izgradnje kulture sigurnog ponašanja i implementacije ključnih zaštitnih tehnologija. Edukaciju mogu pohađati svi, neovisno o veličini tima ili tehničkom predznanju.

Besplatna online edukacija dio je ciljeva proizašlih iz izdavanja Obveznice povezane s održivim poslovanjem 2025. godine. Naime, Span je prva hrvatska IT kompanija koja je izdala obveznicu povezanu s održivim poslovanjem te su se kao nositelji takve obveznice obvezali ostvariti ciljeve koji odražavaju ESG usmjerenje kompanije, a cloud i cyber security prepoznati su kao ključna strateška područja koja mogu ostvariti pozitivan učinak na okoliš i zajednicu.

Sudjelovanje u navedenoj edukaciji u potpunosti je besplatno, a polaznici se mogu prijaviti putem službene stranice Span Centra kibernetičke sigurnosti.