Bjelin Otok pokrenuo projekt unapređenja proizvodnje furnira

Tvrtka Bjelin Otok izvijestila je u četvrtak da je pokrenula projekt “Istraživanje i razvoj furnira ujednačene boje i naprednog AI sustava za automatizirano sortiranje – ColorMatch Furnir”, ukupne vrijednosti veće od 3,6 milijuna eura, od čega je više od 1,9 milijuna osigurano kroz EU bespovratna sredstva.

Riječ je o istraživačko-razvojnoj inicijativi koja je usmjerena na unapređenje proizvodnje furnira, povećanje iskorištenja sirovine te omogućavanje ujednačenijih i kvalitetnijih drvnih proizvoda.

Kako navode, projekt provode u partnerstvu s tvrtkom Kvaltieta Inspekt i Institutom Ruđer Bošković. Pojašnjavaju kako su održivost i kružnost ključni elementi projekta te da s omogućavanjem korištenja furnira, koji bi inače bio odbačen ili svrstan u nižu klasu, projekt povećava vrijednost dobivenu iz svakog trupca i smanjuje proizvodni otpad.

“Glavni cilj projekta je razvoj dva komplementarna rješenja: furnira ujednačene boje za premium drvne proizvode i Woodura podove te naprednog AI sustava za digitalno i automatizirano sortiranje furnira. Projekt spaja inovacije u materijalima i umjetnu inteligenciju. Projekt ‘ColorMatch Furnir’ usmjeren je na razvoj tretiranog furnira ujednačene boje, postignute prirodnim bojilima na bazi tanina i drvnih ekstrakata ili kontroliranim procesima rehidratacije, bez narušavanja uporabnih svojstava materijala“, rekla je Ines Baričević, voditeljica projekata u tvrtki Bjelin.