Blagi rast zaposlenosti u srpnju

U srpnju je u Hrvatskoj bilo 1.770.943 zaposlenih, što je 1,1 posto više u odnosu na lipanj i 0,3 posto više nego u srpnju prošle godine, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku.

Za razdoblje od siječnja do srpnja, u odnosu na isto razdoblje prošle godine zaposlenih je 1,2 posto više.

U srpnju je u pravnim osobama radilo 1.514 675 građana. U odnosu na lipanj to je više za jedan posto te na istoj razini naspram prošlogodišnjeg srpnja. U prvih sedam mjeseci ove godine, u odnosu na isto razdoblje lani, broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za jedan posto.

Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji, 229.626, a slijede trgovina s 229.454, obrazovanje sa 131.127 i građevinarstvo sa 128.513 zaposlenih. U javno upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju radilo je 115.609 građana, a u zdravstvu i socijalnoj skrbi 113.603.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u srpnju je u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,8 posto, na 238.092.

Istovremeno je broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,4 posto, na 18.176.

Broj nezaposlenih u srpnju 2025. u odnosu na lipanj 2025. porastao je za 4,5 posto. Bilo ih je 73.183. Stopa registrirane nezaposlenosti u srpnju je iznosila četiri posto.