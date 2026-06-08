BMW sedmi po broju prodanih u svibnju u Hrvatskoj, BYD ušao u top 10. Četiri nova Bentleya!

Prodavači automobila mogu biti zadovoljni rezultatima u svibnju – najbolji je to mjesec u posljednje dvije godine, a možda i duže. Lider mjeseca bio je Volkswagen, koji je odlične rezultate osvojio s T-Crossom, ujedno najpopularnijim modelom. Natprosječno dobre prodajne rezultate imao je BMW, dok je BYD po prvi put ušao na popis 10 najprodavanijih marki.

Volkswagen je najprodavanija marka u svibnju, u kojem je registrano 1479 novih automobila, dok ih slijedi Škoda s 1340 komada. Treće mjesto drži Opel (860), četvrto Renault (760), peto Toyota (596), a šesto Suzuki (504). Iznenađenje na sedmom mjestu je BMW s 440 komada – najbolje plasirana premium marka. Osmi je Hyundai (437), deveta Dacia (341), a deseto dijele Audi i BYD (260). Prvi je to ulazak bilo koje kineske marke u top 10 u nekom mjesecu.

Svibanj je bio odličan i za luksuzne automobile. Registrirana su čak četiri nova Bentleya, čime se broj novih u ovoj godini popeo s tri na sedam. Tu su još jedan novi Lamborghini i jedan Aston Martin.

Volkswagen T-Cross i Opel Frontera ispred Octavije

Uvjerljivo najpopularniji model u svibnju bio je Volkswagen T-Cross, koji je sa 774 primjerka znatno nadmašio uobičajenu mjesečnu prodaju. Drugo mjesto preuzeo je još jedan manju SUV – Opel Frontera s 554 komada, a tek treće uobičajeni lider – Škoda Octavia.

Volkswagen T-Cross najprodavaniji je automobil u svibnju u Hrvatskoj. Više od polovice Volkswagenove prodaje u tom mjesecu odnosi se na taj model; Foto: Volkswagen

Slijede Renault Clio (350) – trenutačno najpopularniji mali gradski automobil, Škoda Kamiq (265), Suzuki Vitara(239) te Škoda Kodiaq (211) – najpopularniji veliki SUV. U top 10 su još Renault Captur (209), Volkswagen T-Roc (196) i Suzuki SX4 (185).

Ukupni broj novih automobila u svibnju je 9451, što je najbolji rezultat za neki mjesec, ne samo ove godine, nego i (barem) prošle. To je 10,78 posto više nego u prošlogodišnjem svibnju kad je registiran 8531 novi automobil.

Kinezi drže 6,25 posto tržišta u 2026. godini

Pregled podataka za prvih pet mjeseci ove godine otkriva i koliko su Volkswagen i Škoda popularni – njihovi novi modeli drže malo više od četvrtine tržišta. U top deset su još Opel, Renault, Suzuki, Toyota, Dacia, Hyundai, BMW i Audi. BYD je na ovoj ljestvici na 12. mjestu s 2,27 posto tržišta.

Sljedeći ‘Kinezi’ po udjelu su MG na 20. mjestu s 1,43 posto, Omoda na 22. mjestu s 0,90 posto i Geely s 0,88 posto među novim automobilima registriranim u prvih pet mjeseci ove godine. Zbroje li se sve kineske marke dolazi se do 6,25 posto tržišta.

Najpopularniji modeli u prvih pet mjeseci su već spomenuta Octavia (5,11 posto), T-Cross (4,95 posto), a treće mjesto dijele Renault Clio i Opel Frontera (3,78 posto).

Na razini prvih pet mjeseci prodano je 34.654 automobila. Najviše je hibrida (46,6%), a veliki udio imaju i benzinci (37,8%). Smanjenje ponude dizelaša dovelo ih je na 10,4 posto, dok su poticaji pomogli da električni automobili uhvate 4,3 posto. Plin je zadnji s 1,0 posto.

Najviše automobila, očekivano, zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji – 41,91 posto. Slijede Splitsko-dalmatinska (9,37%), a treće mjesto iznenađujuće drži Bjelovarsko-bilogorska s 7,86 posto.