Boris Vujčić novi potpredsjednik Europske središnje banke

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić dobio je u ponedjeljak potporu ministara financija eurozone za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke, a koraci koji slijede do formalne potvrde smatraju se formalnošću.

Vujčić je dobio potporu na sastanku ministara financija 21 države članice eurozone i sada preostaje da ministri financija svih 27 država upute preporuku Europskom vijeću koje formalno donosi konačnu odluku.

Za potpredsjednika Europske središnje banke, koji će zamijeniti Španjolca Luisa de Guindosa, kojem mandat istječe u svibnju, natjecalo se šest kandidata.

O potpredsjedniku ESB-a odlučuje se pojačanom kvalificiranom većinom za koju je potrebna suglasnost 72 posto država članica europodručja, odnosno najmanje 16 od 21 članice u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva eurozone.

Prije konačne odluke Europskog vijeća potrebno je obaviti konzultacije s Europskom središnjom bankom (ESB) i Europskim parlamentom.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.

Osim Vujčića kandidati su bili Mario Centeno (Portugal), Martinš Kazaks (Latvija), Madis Mueller (Estonija), Olli Rehn (Finska) i Rimantas Šadžius (Litva).