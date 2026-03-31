Bosqar Invest najavio dokapitalizaciju do najviše 7,82 milijuna eura

Bosqar Invest u utorak je najavio povećanje temeljnog kapitala do najviše 7,82 milijuna eura putem sekundarne javne ponude dionica (SPO), radi financiranja novih akvizicija, među ostalim i PIK Vrbovca, kao i uvođenje nove politike dividendi te programa poticaja za zaposlenike.

Ta investicijska grupacija sazvala je glavnu skupštinu dioničara za 11. svibnja, na kojoj će predložiti povećanje temeljnog kapitala putem SPO-a novih redovnih dionica za najviše 7,82 milijuna eura, na iznos od najviše 23,46 milijuna eura, izdanjem do najviše 5,89 milijuna novih redovnih dionica.

“Očekuje se da će SPO značajno ojačati bilancu i financijsku fleksibilnost Društva. Ponuda dionica trebala bi uključivati komponentu usmjerenu prema retail (malim) investitorima, uz sudjelovanje pojedinačnih investitora u Hrvatskoj i zaposlenika Grupe u Hrvatskoj i Sloveniji”, navode i Bosqara.

Glavna skupština razmotrit će i uvođenje ESOP (Employee Stock Ownership Program) programa poticaja za zaposlenike Grupe u Hrvatskoj i Sloveniji, pri čemu će sudjelovanje zaposlenika biti dio javne ponude dionica, s ciljem usklađivanja njihovih interesa s interesima dioničara te jačanja zadržavanja zaposlenika i dugoročnog stvaranja vrijednosti.

Sredstva prikupljena putem SPO-a planiraju se usmjeriti na strateške akvizicije u ključnim poslovnim vertikalama, uključujući namjeravanu akviziciju PIK Vrbovca, kao i na druge prilike spajanja i preuzimanja usmjerene na ostvarivanje sinergija, rast prihoda i dugoročno stvaranje vrijednosti, stoji u priopćenju.

Dioničarima će biti predstavljena i politika isplate dividendi, prema kojoj društvo namjerava isplaćivati do 50 posto neto dobiti ostvarene u pojedinoj godini, uz ispunjenje predviđenih uvjeta.

Osim toga, glavna skupština razmotrit će i novi okvir za stjecanje vlastitih dionica, kojim bi se zamijenila postojeća odluka koja je dopuštala otkup do 20 milijuna eura. Prema prijedlogu, Uprava bi bila ovlaštena tijekom razdoblja od pet godina stjecati vlastite dionice bez dodatnog odobrenja skupštine, pri čemu bi njihov ukupan udio bio ograničen na 10 posto temeljnog kapitala, a ukupni iznos otkupa na 75 milijuna eura, zaključuje se.