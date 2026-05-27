BOX NOW otvorio logistički centar, investiciju od 1,5 milijuna eura

BOX NOW, hibridna tehnološko-logistička kompanija službeno je otvorila svoj novi, suvremeni distribucijsko-sortirni centar u Vukovini, nedaleko Velike Gorice. Riječ je o strateškoj investiciji vrijednoj 1,5 milijuna eura čime tvrtka nastavlja mijenjati industriju dostave i način na koji funkcionira e‑trgovina.

Novi distribucijsko-sortirni centar prostire se na 4000 kvadratnih metara i omogućit će maksimalni kapacitet obrade od 150.000 pošiljaka dnevno, odnosno čak 14.000 pošiljaka u jedan sat. Ovom investicijom, BOX NOW je dodatno ojačao logističku infrastrukturu koja je ključna za kvalitetnu podršku ubrzanom rastu e-commerce tržišta i sve većoj potražnji za out-of-home dostavom. Također, ovim centrom tvrtka je dodatno učvrstila poziciju najučinkovitije dostavne platforme u Hrvatskoj, kao i regiji Jugoistočne Europe.

“Otvorenje suvremenog distribucijsko-sortirnog centra u Vukovini, nedaleko Velike Gorice, još je jedan važan iskorak u razvoju naše infrastrukture. Naš je cilj razviti najbržu, najdostupniju, najjednostavniju i najučinkovitiju dostavnu infrastrukturu u Hrvatskoj, a ovaj centar omogućuje nam da taj cilj ostvarujemo brže nego ikad“, izjavio je izvršni direktor tvrtke BOX NOW za Hrvatsku Miroslav Mareš i dodao: “Kombinacija tehnološke izvrsnosti, operativne učinkovitosti i najbrže rastuće mreže paketomata omogućuje nam da korisnicima i partnerima pružimo iskustvo koje postavlja nove standarde industrije dostave i način na koji funkcionira e‑trgovina.“

BOX NOW danas upravlja mrežom od 950 paketomata i 90.000 pretinaca, a do kraja ove godine planira dosegnuti 110.000 pretinaca čime će se pokriti oko 90 % Hrvatske. Time će BOX NOW dodatno učvrstiti svoju poziciju lidera u segmentu dostave na paketomate, model koji korisnici sve brže prihvaćaju zbog fleksibilnosti, brzine i dostupnosti 24/7. Operativnu mrežu tvrtke čini 5 skladišta (Zagreb HUB, Slavonski Brod HUB, Zadar HUB, Rijeka HUB i Metković HUB), a godišnje se iz njih isporuči više od 10 milijuna paketa.

Tvrtka surađuje s više od 1300 e-commerce partnera, uključujući najveće globalne i regionalne brendove kao što su Vinted, Temu, Shein, Notino, Zara, SportVision, Decathlon, H&M i mnoge druge, što potvrđuje skalabilnost i pouzdanost njihovog modela.

Otvorenje centra u Vukovini još je jedna potvrda snažnog rasta BOX NOW-a u Hrvatskoj, koji je u samo četiri godine izgradio infrastrukturu usporedivu s najvećim europskim igračima te postao ključni akter u transformaciji dostave na posljednjoj milji.