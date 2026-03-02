BOX NOW ove godine širi poslovanje na otoke i povećava broj pretinaca na 120.000

Tvrtka BOX NOW, hibridna logistička i tehnološka tvrtka koja nudi pametna rješenja za dostavu paketa putem mreže samoposlužnih paketomata, ostvarila je operativnu profitabilnost poslovanja u Hrvatskoj zahvaljujući snažnom rastu, stabilnošću i sve većom prisutnosti na domaćem tržištu.

Miroslav Mareš, glavni izvršni direktor tvrtke BOX NOW u Hrvatskoj, osvrnuo se na proteklu godinu te izjavio: “Iznimno smo ponosni na rezultate koje smo ostvarili u Hrvatskoj, a posebno na operativnu profitabilnost poslovanja tvrtke. U samo nekoliko godina izgradili smo snažnu infrastrukturu paketomata i pretinaca, pokrili zavidnih 85 % zemlje i osvojili kupce, čime smo osigurali više od 20 % tržišnog udjela. Također, suradnja s više od tisuću partnera, uključujući neke od najvećih globalnih brendova, potvrđuje da tržište prepoznaje kvalitetu, brzinu i jednostavnost te pouzdanost naše usluge.”

Trenutno BOX NOW u Hrvatskoj upravlja s čak 80.000 pretinaca i 900 paketomata, čime pokriva većinu (85%) teritorija Hrvatske. Prema najnovijim pokazateljima, BOX NOW ima više od 20 % tržišnog udjela zahvaljujući suradnji s preko 1.000 partnera, uključujući vodeće međunarodne brendove poput Vinteda, Temua, Sheina, Notina, Zare, SportVisiona, Decathlona, H&M-a i brojnih drugih.

Operativnu mrežu tvrtke čini pet skladišta (Zagreb HUB, Slavonski Brod HUB, Zadar HUB, Rijeka HUB i Metković HUB) iz kojih se isporuči više od 10 milijuna paketa godišnje, a tvrtka zapošljava više od 100 zaposlenika.

“U 2026. godini nastavljamo s još ambicioznijim planovima. Ove godine proširit ćemo mrežu i na hrvatske otoke, povećati broj pretinaca na 120.000, a broj paketomata na više od 1.100. Time ćemo dosegnuti preko 95% teritorijalne pokrivenosti i ciljati tržišni udio veći od 30%. Broj partnera planiramo povećati na više od 1.500, a našu mobilnu aplikaciju, koja trenutno ima 170.000 preuzimanja – želimo dovesti do preko 300.000 preuzimanja do kraja 2026. godine. Ovi ciljevi odražavaju našu predanost inovacijama, korisničkom iskustvu i daljnjem jačanju pozicije BOX NOW-a kao vodeće platforme za brzu i jednostavnu dostavu u Hrvatskoj“, zaključio je Mareš.

“Ono što BOX NOW izdvaja jest fleksibilnost, kontinuirano širenje strateške mreže, širok raspon usluga i stalno unapređenje korisničkog iskustva. S tehnološkim inovacijama u središtu, uz stalno poštivanje okoliša, naše usluge pružamo na temelju stvarnih potreba i zahtjeva naših partnera i korisnika. Nastavljamo širiti svoje mogućnosti kako bismo maksimizirali vrijednost i optimizirali iskustvo za svakoga tko nas odabere“, izjavio je Mislav Jelavić, glavni operativni direktor tvrtke BOX NOW u Hrvatskoj.

Mislav Jelavić, glavni operativni direktor tvrtke BOX NOW u Hrvatskoj

S obzirom na dosadašnji rast i ambiciozne planove, 2026. godina bit će prekretnica za BOX NOW u Hrvatskoj. Ulaganja u infrastrukturu, širenje mreže i digitalne usluge postavit će nove standarde u brzini i praktičnosti dostave te predstavljaju velik iskorak koji potvrđuje poziciju jednog od ključnih inovatora na domaćem tržištu.

Jedan od bitnih doprinosa dobrim poslovnim rezultatima daje inovativna usluga „Pošalji paket“, koja pruža jedinstveno korisničko iskustvo. U samo tri jednostavna koraka, usluga rješava uobičajene svakodnevne izazove s kojima se suočavaju pošiljatelji – nezgodno radno vrijeme trgovina, teški paketi i duga vremena čekanja – zahvaljujući inovativnoj mobilnoj aplikaciji BOX NOW i stotinama ormarića diljem zemlje.