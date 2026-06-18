Brend retail parkova STOP SHOP u Kninu otvorio svoju 20. hrvatsku lokaciju

U Kninu je svečano otvoren STOP SHOP, prvi retail park ovog međunarodnog brenda u Šibensko-kninskoj županiji i njegova 20. lokacija u Hrvatskoj. Riječ je o projektu koji gradu donosi više od 8.400 četvornih metara modernog prodajnog prostora, 13 zakupaca te dodatno obogaćuje lokalnu trgovačku ponudu.

Svečanom otvorenju prisustvovali su Paško Rakić, župan Šibensko-kninske županije, Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina, Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku, STOP SHOP, predstavnici zakupaca te brojni građani i posjetitelji. Nakon prigodnih obraćanja uslijedilo je i simbolično presijecanje vrpce, čime je novi retail park i službeno otvorio svoja vrata kupcima.

“Otvorenje prvog STOP SHOP retail parka u Šibensko-kninskoj županiji potvrđuje da naša županija uspješno privlači investicije koje donose konkretne koristi lokalnom stanovništvu. Ovakvi projekti pridonose jačanju gospodarske aktivnosti, stvaranju novih radnih mjesta i podizanju kvalitete usluga dostupnih građanima. Posebno nas veseli što se jedna ovako značajna investicija realizira upravo u Kninu, gradu kojem želimo snažan razvojni zamah. Vjerujem da je ovo još jedna potvrda kako Šibensko-kninska županija postaje sve prepoznatljivije mjesto za ulaganja i razvoj novih poslovnih prilika“, izjavio je Paško Rakić, župan Šibensko-kninske županije.

Novi STOP SHOP smješten je u Ulici bana Ivana Paližne 3 te se prostire na ukupno 8.420 četvornih metara prodajnog prostora. Posjetiteljima su na raspolaganju 262 parkirna mjesta, a u sklopu novog retail parka posluju Plodine, dm-drogerie markt, CCC, TEDi, JYSK, Optika Anda, Sinsay, KiK, Sport Vision, Baby Center, ZOOCITY, Vacom te caffe bar Tempus.

“Dolazak STOP SHOP-a u Knin predstavlja jednu od značajnijih investicija u trgovačku infrastrukturu Knina posljednjih godina i potvrđuje da naš grad postaje sve privlačnije mjesto za život, rad i ulaganja. Građani dobivaju moderan maloprodajni sadržaj s bogatom ponudom poznatih brendova, dok grad dodatno jača svoju gospodarsku i komunalnu infrastrukturu. Posebno me veseli što ovakvi projekti podižu kvalitetu života naših sugrađana te istovremeno doprinose stvaranju novih poslovnih prilika i daljnjem razvoju Knina. Vjerujem da će STOP SHOP vrlo brzo postati nezaobilazan dio svakodnevice stanovnika Knina i cijele okolice“, izjavio je Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina.

STOP SHOP retail parkovi temelje se na konceptu jednostavne i praktične kupovine, poznatom kao “easy shopping“, koji kupcima omogućuje da na jednome mjestu pronađu širok raspon proizvoda i usluga, uz jednostavan pristup i dovoljno parkirnih mjesta. Upravo zbog toga ovaj format posljednjih godina bilježi kontinuirani rast popularnosti među potrošačima diljem Europe.

“Dvadeseta STOP SHOP lokacija u Hrvatskoj potvrđuje uspješnost našeg koncepta i povjerenje koje su nam ukazali kupci, zakupci i lokalne zajednice diljem zemlje. Hrvatska je danas jedno od najvažnijih tržišta razvoja STOP SHOP mreže u regiji, a Knin je još jedan korak u provedbi naše strategije usmjerene na gradove srednje veličine. Vjerujemo da kvalitetna i dostupna trgovačka infrastruktura može biti važan pokretač lokalnog razvoja te nam je posebno drago što upravo ovim projektom dodatno jačamo svoju prisutnost u Dalmaciji“, izjavio je Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku, STOP SHOP.

Otvorenjem Knina STOP SHOP dodatno učvršćuje svoju prisutnost u Dalmaciji, gdje već uspješno posluje u Kaštel Sućurcu, a već sljedećeg tjedna mreži će se pridružiti i nova lokacija u Sinju. Time STOP SHOP nastavlja najintenzivniju fazu razvoja od dolaska na hrvatsko tržište, uz planirana nova otvorenja u Samoboru i Bjelovaru te nastavak razvoja projekta u Kutini.