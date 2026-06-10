Britanski The Telegraph o dubrovačkom turizmu: “Kreće se u pravom smjeru”

Britanski dnevni list The Telegraph objavio je reportažu o Dubrovniku pod naslovom “Dubrovnik je krenuo u rat protiv masovnog turizma. Provjerili smo je li uspio” u kojoj se ističe da se Dubrovnik ‘kreće u pravom smjeru’, izvijestila je dubrovačka gradska uprava.

Autor reportaže, britanski putopisni novinar Greg Dickinson, tijekom višednevnog boravka u Dubrovniku razgovarao je s gradonačelnikom Matom Frankovićem, građanima i turističkim djelatnicima analizirajući promjene koje je Grad Dubrovnik proveo posljednjih devet godina u cilju smanjenja negativnih učinaka prekomjernog turizma.

The Telegraph je podsjetio kako je prije devet godina upravo Dubrovnik bio simbol nekontroliranog masovnog turizma o kojem su i sami svojedobno pisali, a u isto vrijeme je UNESCO upozoravao na mogućnost gubitka statusa svjetske kulturne baštine. Danas taj medij zaključuje kako se Dubrovnik ‘kreće u pravom smjeru’ te ga predstavlja kao grad koji aktivno traži ravnotežu između razvoja turizma i očuvanja kvalitete života lokalnog stanovništva.

“Dubrovnik je pokazao da destinacija svjetske popularnosti može istovremeno štititi svoje kulturno nasljeđe i kvalitetu života građana. Upravo je održivost ključ budućnosti našeg Grada”, izjavio je gradonačelnik Mato Franković.

U članku se spominje projekt “Respect the City”, strateški model održivog upravljanja destinacijom koji Grad Dubrovnik provodi od 2017. godine, kao i konkretne mjere za kvalitetniji život građana i bolje iskustvo posjetitelja: ograničavanje broja kruzera, regulacija prometa oko povijesne jezgre, smanjenje onečišćenja, korola korištenja javnih površina te uvođenje sustava rezervacija i upravljanja posjetiteljima putem Dubrovnik Passa.