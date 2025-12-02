Broj zaposlenih u industriji pao za 3,2 posto na godišnjoj razini

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u listopadu ove godine u usporedbi s rujnom manji je za 0,3 poto, dok je u usporedbi s listopadom lani manji za 3,2 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u listopadu je prema rujnu broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji, koja u ukupnom broju zaposlenih u industriji ima najveći, gotovo 92-postotni udio, pao za 0,3 posto.

U rudarstvu i vađenju, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji nešto veći od dva posto, broj zaposlenih u listopadu je prema prethodnom mjesecu pao za 0,1 posto, dok je u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji 6,1 posto, porastao za 0,3 posto.

Prema podacima DZS-a, na godišnjoj razini broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji smanjen za je 3,6 posto. Pritom je u sklopu prerađivačke industrije najviše pao broj zaposlenih u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 19,2 posto te u proizvodnji odjeće, za 16,6 posto.

Statistika najveći rast broja zaposlenih na godišnjoj razini registrira u u proizvodnji rafiniranih naftnih proizvoda, za 15,2 posto.

U listopadu prema istom mjesecu lani, broj zaposlenih u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porastao je za dva posto, dok je u rudarstvu i vađenju pao za 0,5 posto.

Ukupan broj zaposlenih u industriji u prvih deset mjeseci ove godine prema istom razdoblju lani bio je manji za 2,6 posto.

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do listopada ove godine veća je za 5,2 posto u usporedbi s istim razdobljem lani.

