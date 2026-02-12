Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama pao za 1,1 posto

U obrtu i djelatnostima slobodnih profesija U Hrvatskoj na kraju 2025. godine bilo je 212.126 zaposlenih što je za 1,1 posto ili 2.304 manje nego u studenom iste godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U obrtu je bilo 194.863 zaposlenih, a u djelatnostima slobodnih profesija 17.263.

Podaci DZS-a pokazuju da je broj zaposlenih pao u 18 područja djelatnosti i kretao se u rasponu od 0,3 posto u području informacije i komunikacije do 26,4 posto u rudarstvu i vađenju.

Rast broja zaposlenih ostvaren je u obrazovanju, u iznosu od 0,1 posto.

Broj zaposlenih pao je u svim županijama i kreće se od 0,1 posto u Osječko-baranjskoj do po 2,7 posto u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pokazuju podaci DZS-a.

