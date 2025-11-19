Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama pao za 3,5 posto

U obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u Hrvatskoj je krajem rujna ove godine bilo 228.766 zaposlenih, što je za 3,5 posto ili 8.183 manje nego na kraju kolovoza, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U obrtu je krajem rujna bilo 210.933 zaposlenih, što je 3,7 posto ili 8.202 zaposlenih manje nego u kolovozu. Broj zaposlenih u djelatnostima slobodnih profesija smanjen je za 19 osoba, na njih 17.833.

Statistika pokazuje da je porast broja zaposlenih ostvaren u četiri područja djelatnosti, u rasponu od 0,1 posto u obrazovanju do 32,6 posto u rudarstvu i vađenju.

Broja zaposlenih je pao u 14 područja djelatnosti, u rasponu od 0,3 posto u javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju do 15,3 posto u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Broj zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ostao je na razini kolovoza lani.

Po županijama, porast je ostvaren u 12 županija i kreće se od 0,1 posto u Sisačko-moslavačkoj i Varaždinskoj županiji do 1,9 posto u Virovitičko-podravskoj županiji. Broj zaposlenih pao je u sedam županija i kreće se od 4,7 posto u Dubrovačko-neretvanskoj županiji do 13,1 posto u Ličko-senjskoj županiji. U Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji broj zaposlenih ostao je na razini iz kolovoza 2025. godine.

