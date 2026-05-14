Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao za 1,1 posto

U obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u Hrvatskoj je u ožujku ove godine bilo 212.223 zaposlenih, što je za 1,1 posto ili 2.213 osoba više nego u mjesecu prije, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U obrtu je bilo 194.867 zaposlenih, a u djelatnostima slobodnih profesija 17.356.

Podaci DZS-a pokazuju da je broj zaposlenih porastao u 17 područja djelatnosti i kretao se u rasponu od 0,1 posto u izdavačkoj djelatnosti, djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja do 7,6 posto u rudarstvu i vađenju.

Pad broja zaposlenih je ostvaren u dva područja djelatnosti – za 1,1 posto u poslovanju nekretninama te dva posto u području opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša).

U djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi nije bilo promjena.

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, rast je ostvaren u 20 županija i kreće se od 0,1 posto u Karlovačkoj županiji do 2,4 posto u Šibenskoj županiji. Broj zaposlenih u Varaždinskoj županiji ostao je na razini iz veljače ove godine.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se