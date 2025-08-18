Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao za 4,3 posto

U obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u Hrvatskoj je krajem lipnja ove godine bilo 233.771 zaposleni, što je za 4,3 posto ili 9.622 osoba više nego na kraju svibnja, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U obrtu je krajem lipnja bilo 215.688 zaposlenih, što je 4,7 posto ili 9.704 zaposlenih više nego u svibnju. Broj zaposlenih u djelatnostima slobodnih profesija smanjen je za 82 osobe ili 0,45 posto, na njih 18.083.

Statistika pokazuje da je porast broja zaposlenih ostvaren u 13 područja djelatnosti, u rasponu od 0,3 posto u informacijama i komunikacijama i stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima do 17,3 posto u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Broj zaposlenih je pao u šest područja djelatnosti, u rasponu od 0,1 posto u obrazovanju do 16,7 posto u rudarstvu i vađenju.

Po županijama, broj zaposlenih u obrtu i slobodnim zanimanjima rastao je u 15 županija i kreće se od 0,1 posto u Koprivničko-križevačkoj županiji do 11,9 posto u Šibensko-kninskoj županiji. Pad je prisutan u šest županija i kreće se od 0,1 posto u Međimurskoj županiji do 0,4 posto u Virovitičko-podravskoj županiji.