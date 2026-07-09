Brojni akademici pozivaju Irsku da se izuzme iz digitalnih i poreznih predmeta tijekom predsjedanja Europskom unijom

Više od 30 akademika uputilo je otvoreno pismo Irskoj pozivajući je da se izuzme iz dvaju pregovora koji su ove godine od presudne važnosti za Europu – onih o digitalnoj regulativi i pravilima o porezu na dobit, zbog, kako navode, sukoba interesa proizašlih iz njezine nove uloge predsjedateljice Vijeća EU-a.

U pismu se ističe da položaj Irske kao sjedišta europskih operacija tvrtki Google, Meta, Apple, Microsoft, OpenAI, TikTok i X stvara strukturni sukob interesa u oba navedena područja.

“Irska je 1. srpnja preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem Europske unije. Tijekom ovog šestomjesečnog razdoblja Europa će ponovno pregovarati o svojem digitalnom pravilniku i pravilima o porezu na dobit. Kao predsjedateljica Vijeća, Irska će predsjedati tim pregovorima i odlučivati o čemu će se raspravljati.