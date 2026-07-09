Brojni akademici pozivaju Irsku da se izuzme iz digitalnih i poreznih predmeta tijekom predsjedanja Europskom unijom
Više od 30 akademika uputilo je otvoreno pismo Irskoj pozivajući je da se izuzme iz dvaju pregovora koji su ove godine od presudne važnosti za Europu – onih o digitalnoj regulativi i pravilima o porezu na dobit, zbog, kako navode, sukoba interesa proizašlih iz njezine nove uloge predsjedateljice Vijeća EU-a.
U pismu se ističe da položaj Irske kao sjedišta europskih operacija tvrtki Google, Meta, Apple, Microsoft, OpenAI, TikTok i X stvara strukturni sukob interesa u oba navedena područja.
“Irska je 1. srpnja preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem Europske unije. Tijekom ovog šestomjesečnog razdoblja Europa će ponovno pregovarati o svojem digitalnom pravilniku i pravilima o porezu na dobit. Kao predsjedateljica Vijeća, Irska će predsjedati tim pregovorima i odlučivati o čemu će se raspravljati.
S obzirom na upitne rezultate Irske u pogledu zaštite digitalnih prava u EU-u i porezne baze EU-u, koje u nastavku sažeto prikazujemo, mi potpisnici pozivamo Irsku da se izuzme od bilo kakve uloge u ova dva područja tijekom irskog predsjedanja Europskom unijom.
Google, Meta, Apple, Microsoft, OpenAI, TikTok i X odabrali su Irsku za sjedište svojih podružnica za EU. To je irsko Povjerenstvo za zaštitu podataka (DPC) pretvorilo u glavnog nadzornika podataka za cijeli EU.
Ova odgovornost nije bila praćena učinkovitom provedbom. Nakon deset godina Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Irska tek treba zaključiti ijednu istragu na razini EU-a protiv Googlea. Irska je 2023. poduzela izvanredan korak tuživši sva ostala tijela za zaštitu podataka u EU-u pred sudom EU-a u Luxembourgu, tražeći poništenje naloga kojim se Irskoj nalaže istraga Metina korištenja najintimnijih podataka građana.
Nedavni događaji također otvaraju pitanja o neovisnosti irskog digitalnog upravljanja. Trenutačni povjerenik za zaštitu podataka prethodno je radio kao glavni lobist Mete u Irskoj. Osim toga, uoči predsjedanja, ministrica vanjskih poslova Helen McEntee pozirala je s lobistom Mete, nakon njihova sastanka na kojem su raspravljali o prioritetima za predstojeće irsko predsjedanje.
Irska porezna politika podjednako je zabrinjavajuća. Pomogla je multinacionalnim kompanijama da izbjegnu plaćanje poreza u drugim europskim zemljama. Ono što je najistaknutije, Europska komisija odlučila je 2016. da Apple mora platiti 13 milijardi eura plus kamate na ime zaostalih poreza koje je izbjegao između 2004. i 2014. koristeći shemu „Double Irish” (Dvostruki Irac) za preusmjeravanje dobiti iz drugih zemalja EU-a u Irsku, koja ju je u posljednjoj godini sheme oporezivala po efektivnoj stopi od pukih 0,005%.
Nakon međunarodnog pritiska, irska vlada je 2014. najavila da će ukinuti tu široko korištenu shemu. Sudovi EU-a potvrdili su zaključak o izbjegavanju poreza iz 2016. godine u 2024. godini. Međutim, čini se da je Apple ponovno izgradio shemu poreznog planiranja preko Irske, izbjegavši dodatnih više od 20 milijardi eura poreza u EU-u od 2016. godine.
U 2025. godini činilo se da kineski odjevni div Temu sa sjedištem u Dublinu koristi shemu u kojoj se porezna rezidentnost ne podudara s lokacijom poslovanja, što podsjeća na „Double Irish”. Postoji dobar razlog za vjerovanje da Irska nastavlja olakšavati poreznu arbitražu multinacionalnim korporacijama, što osiromašuje Europu. Osoblje Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog pranja novca i kriminalnih aktivnosti koje su omogućene putem irske sheme poreznog planiranja.
Ukratko, oslanjanje Irske na divovske tvrtke izvan EU-a stvara nepremostive sukobe interesa, što dokazuju rezultati te zemlje u području regulacije podataka i oporezivanja.
Očekujemo da će se Irska izuzeti iz bilo kakve uloge u ova dva područja tijekom svojeg predsjedanja, te stoga iz praktičnih razloga predlažemo da ponovne pregovore o svim relevantnim predmetima vodi sljedeća zemlja u redu za predsjedanje – Litva”, stoji u pismu.