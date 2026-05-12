Brza cesta Križevci – Kloštar pred završetkom, do Koprivnice se nastavlja fazno

Hrvatske ceste (HC) očekuju završetak radova na brzoj cesti Križevci – Kloštar Vojakovački dugoj 7,5 kilometara do kraja srpnja, ali datum otvaranja ovisit će o tehničkom pregledu i uporabnoj dozvoli, dok se nastavak prema Koprivnici planira kroz više faza.

Predstavnici tvrtke Kamgrad potvrdili su kako je na dionici izvedeno oko 90 posto nosivog sloja asfalta, dok se uskoro očekuje postavljanje završnog sloja. Istodobno se završavaju prateći objekti, uključujući pješačke i odbojne ograde.

Radove koji su trebali biti privedeni kraju do kraja srpnja, usporile su, između ostalog, obilne oborine i poplave koje su posljednjih mjeseci pogodile područje gradilišta.

Predstavnici Kamgrada naglasili su kako postoji mogućnost da će HC kao naručitelj radova imati dodatnih zahtjeva o čemu isključivo mogu govoriti njegovi predstavnici. Nisu željeli reći ni hoće li mogući zahtjevi utjecati na odgodu roka dovršetka projekta.

Iz HC-a odgovorili su Hini na upit o mogućim dodatnim zahtjevima i mogućem pomicanju roka za dovršetak projekta. Navode da će prometnica biti puštena u promet nakon ishođenja uporabne dozvole, što se očekuje po završetku radova predviđenom krajem srpnja. Naglašavaju da Hrvatske ceste nemaju utjecaj na termin održavanja tehničkog pregleda. Drugim riječima, radovi neće biti odgođeni, ali točan datum puštanje dionice u promet ovisit će o pregledu nadležnih službi.

Naglašavaju da se dodatni radovi na koje se referira izvođač odnose na prilagodbu postojeće prometne opreme i signalizacije, s ciljem daljnjeg povećanja sigurnosti prometa. Oni, napominju iz HC-a, ne bi trebali utjecati na prethodno navedene rokove.

Stanovnici Podravine i Prigorja s nestrpljenjem očekuju dovršetak gradnje 7,5 kilometara ceste Križevci -Kloštar Vojakovački. Iako se prethodno iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture najavljivalo da će okončanjem tih radova odmah započeti nastavak gradnje prometnice prema Koprivnici, to se neće dogoditi. No, od same gradnje se ne odustaje.

Iz HC-a kažu da se od Kloštra Vojakovačkog do Koprivnice planiraju radovi u više faza, a u veljači je raspisana nabava za izradu glavnog projekta za preostalu dionicu do Koprivnice.

Prema prethodnim najavama naručitelja, glavni projekt mogao bi biti dovršen tijekom iduće godine, nakon čega bi uslijedilo ishođenje građevinske dozvole i priprema početka radova.

Brza cesta koja povezuje Križevce i Kloštar Vojakovački dio je prometnog pravca prema Koprivnici i mađarskoj granici, a njezin nastavak godinama se ističe kao jedan od ključnih infrastrukturnih projekata na sjeveru Hrvatske.