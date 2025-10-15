Bugatti apsolutno nema planove odustati od motora s unutarnjim izgaranjem – kaže Rimac

Iako ga se percipira kao promotora električnih vozila, Mate Rimac ne žuri s elektrifikacijom Bugattija. Za sada su u planu samo hibridi.

Što se dogodi kada 37-godišnji pionir električnih vozila stane na čelo tradicionalnog, visokoluksuznog i ultraperformantnog automobilskog brenda – pita se singapurski The Business Times ciljajući na Matu Rimca i Bugatti kojeg su više od stotinu godina povijesti pogonili golemi i neučinkoviti benzinski motori.

Rezultat nije tiha, potpuno digitalna Bugattijeva električna jurilica, i odricanje od motora s unutarnjim izgaranjem, nego uspješan novi model koji je rasprodan do 2029.

Svi očekivali električni Bugatti

“Svi su kupci mislili da će Bugatti, kad ja dođem, postati potpuno električan i digitalan,” rekao je Mate Rimac, izvršni direktor Bugatti Rimca na proslavi 20. obljetnice hipersportskog automobila Bugatti Veyron u Singapuru. “A dogodilo se potpuno suprotno.”

Dodao je da će tvrtka apsolutno nastaviti s trenutačnim benzinsko-električnim pogonima. “Uopće ne planiramo u budućnosti imati potpuno električni Bugatti.” Štoviše, svi budući Bugattijevi modeli bit će hibridi – vozila koja kombiniraju motor s unutarnjim izgaranjem i električni pogon.

“Mislim da je ta kombinacija vrlo snažnog, sofisticiranog električnog pogonskog sklopa s pristojnim dosegom, zajedno s vrlo ‘emocionalnim’ motorom s unutarnjim izgaranjem, prava kombinacija,” rekao je.

Francuski brend hipersportskih automobila Bugatti osnovan je 1909. Iako je uživao velik uspjeh u ranim danima automobilskih utrka i visokoperformansnih vozila, propao je 1950-ih.

Pravo moderno uskrsnuće brenda započelo je 1998. pod okriljem Volkswagen Grupe, kao “ljubavni projekt” tadašnjeg izvršnog direktora VW Grupe Ferdinanda Piëcha – stvoriti najbrži automobil na svijetu, Veyron.

Kad je 2005. predstavljen, Veyron je bio najbrži, najsnažniji i najskuplji automobil na svijetu, s cijenom od oko milijun eura.

Nezavršeni Bugatti u pogonu Rimčeve tvornice; Foto: Marko Todorov / Cropix

Ni Bugatti ne bi lako prodao električni model

Godine 2021. nad brendom preuzima upravljanje zajedničko poduzeće – Bugatti Rimac – s vlasničkim udjelima podijeljenima između u Hrvatskoj sa sjedištem Rimac Group i Porschea u vlasništvu VW-a od 55 odnosno 45 posto.

Rimac (brend) prodao je oko 70 primjeraka svog električnog hipersportskog modela Nevera od njegove najave u svibnju 2023. To je navodno najbolji rezultat za takvu vrstu automobila. No to blijedi u usporedbi s najnovijim Bugattijevim modelom, Tourbillonom, koji je otprilike dvostruko skuplji – 3,8 milijuna eura – a najavljen je tek u lipnju prošle godine. Njegova serija od 250 primjeraka u potpunosti je rasprodana.

“Ne vjerujem da su EV hipersportski automobili budućnost, barem ne u ovom (segmentu) tržišta,” rekao je Rimac. “Čak i uz snagu Bugattijevog brenda i dizajn Tourbillona, kad bi bio električan, mislim da bismo te automobile teško prodavali.”

Dodao je da bi, kad bi bilo po volji kupaca, automobili bili čisto konvencionalni, samo s motorima, bez hibrida. No prednosti hibridne tehnologije nisu samo u dodatnim performansama, one također pomažu da automobili budu legalni za vožnju u određenim jurisdikcijama ili da podliježu manjim penalima.