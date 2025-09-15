Business Forum Dubrovnik: “Geopolitički rizici i trgovinske napetosti pojačavaju neizvjesnost gospodarstva”

Kako produžiti turističku sezonu, privući strane investitore i poboljšati povezanost otoka s kopnom raspravljali su brojni stručnjaci i gospodarstvenici na ovogodišnjem izdanju Business Foruma Dubrovnik.

U hotelu Valamar President, uz veliki broj panelista i uglednih gostiju, održan je Business Forum Dubrovnik 2025., međunarodna konferencija koja je u prvi plan stavila povezanost gospodarstva, turizma i sporta.

Prvi dan foruma otvoren je panelom “Sport kao snaga brenda“, na kojem su sudjelovali Hajdukovac Ivica Šurjak, predsjednik Vaterpolo kluba Jadran Adrian Ježina, predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina, Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić, direktor Rukometnog kliba Zagreb Vedran Šupuković, te zlatni olimpijac KPK Korčule Boško Lozica.

Na središnjem panelu, “Turizam i sport“, diskutirali su predsjednik HOO Zlatko Mateša, direktorica Sektora za turizam i Samostalne sluzbe za marketing i komunikacije HGK Andreja Vukojević, predsjednik HNS Marijan Kustić, Robert Pende iz Ministarstva turizma i sporta, članica Uprave Croatian Powerboating Cluba Sandra Damijan, te ravnatelj opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić.

Govoreći o izazovima, Andreja Vukojević je upozorila na mogućnost sinergije sporta i turizma:

“Infrastruktura je temelj ozbiljnog i održivog razvoja sportskog turizma. Primjer Poreča i dvorane Žatika pokazuje kako jedan moderan objekt može biti motor lokalnog gospodarstva, privlačeći međunarodne ekipe na pripreme, organizirajući turnire i nudeći sadržaje tijekom cijele godine. Ako slične projekte repliciramo u drugim gradovima, uz sinergiju hotela, gastronomije i kulturne ponude, Hrvatska može postati sportski kamp Europe. Time ne samo da stvaramo uvjete za sportsku elitu, već i za rekreativne turiste koji žele aktivan odmor”, izjavila je.

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša istaknuo je također kako sport treba promatrati ne samo kroz prizmu rekreacije i natjecanja, već i kao ozbiljnu gospodarsku granu:

“Moramo znati da sport nije samo rekreacija i natjecanja, nego i industrija. U Europskoj uniji sport sudjeluje s više od dva posto BDP-a, što je oko 300 milijardi eura – više od mnogih drugih industrija. U Hrvatskoj je riječ o preko 1,6 posto, što je također značajan udio. Upravo zato sinergija turizma i sporta predstavlja golem potencijal koji možemo i moramo bolje iskoristiti,“ naglasio je Mateša.

Prvi dan Foruma obilježili su i paneli o ulozi žena u poslovnom svijetu i premium turističkim destinacijama.

Forum je otvorio dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo, naglasivši kako je Hrvatska u svijetu prepoznata kao sportska nacija, a sportski uspjesi naših sportaša predstavljaju jedinstvenu priliku za dodatno brendiranje turizma i produženje sezone.

Drugog dana foruma raspravljalo se o globalnim gospodarskim kretanjima, izazovima hrvatskog gospodarstva i razvojnim perspektivama Dalmacije.

Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a, koja je u uvodnom izlaganju predstavila gospodarske projekcije za 2025. i 2026. godinu. Naglasila je da Hrvatska bilježi stabilan rast BDP-a od oko 3 posto, ali i upozorila na više inflacijske pritiske:

“Rast cijena hrane, koji proizlazi iz globalnih kretanja na tržištu prehrambenih sirovina, u kombinaciji sa snažnom domaćom potražnjom pogonjenom rastom realnih plaća, stvara rizik od trajno više inflacije. Istodobno, rast cijena smještaja i turističkih aranžmana mogao bi dovesti do gubitka dijela tržišnog udjela Hrvatske na mediteranskom tržištu. Geopolitički rizici, trgovinske napetosti, demografske i klimatske promjene dodatno pojačavaju neizvjesnost pred kojom se nalazi hrvatsko i europsko gospodarstvo,“ izjavila je Švaljek.

Na prvom panelu, “Kuda ide svjetsko gospodarstvo – pogled iz Dubrovnika“, sudjelovali su vodeći gospodarstvenici i predstavnici financijskog sektora. Predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb Dinko Lucić govorio je o uvođenju digitalnog eura, naglašavajući da on ne predstavlja zamjenu za gotovinu, nego nadogradnju:

“Gotovina i dalje ostaje prisutna u našim životima – više od polovice transakcija u Hrvatskoj i dalje se plaća gotovinom. Digitalni euro uvodi se kao dodatna mogućnost, a njegova posebna prednost je mogućnost korištenja u offline modelu, čak i kada nema internetskog signala ili električne energije. Nova regulativa osigurava da trgovci moraju prihvaćati i gotovinu i digitalni euro. Znači uvođenje digitalnog eura nikako nije substitucija za gotovinu, građani mogu biti potpuno mirni.“ izjavio je Lucić.

U sklopu drugog panela, „Best of Dubrovnik – izvrsnost“, predstavljeni su primjeri institucija i pojedinaca koji doprinose međunarodnom ugledu grada. Sudjelovali su predstavnici Zračne luke Dubrovnik, Luke Dubrovnik, Dubrovačkih ljetnih igara, DU Motiona, a vrhunski sportaši poput Mihovila Španje i Alena Boškovića istaknuli su važnost sportskih i kulturnih događaja u promociji Dubrovnika kao vrhunske destinacije.

Treći panel, “Hrvatski izazovi za budućnost“, okupio je predstavnike Imunološkog zavoda, Auro Domusa, Museum of selfies and memories i inovatora iz tvrtke Jeltom d.o.o., koji su predstavili patentirani multifunkcionalni razbijač valova nagrađen s čak 21 zlatnom medaljom. Rasprava je naglasila važnost ulaganja u znanost, zdravstvo, tehnologiju i kreativne industrije kao temelje dugoročnog razvoja.

Na završnom panelu, “Dalmacija jučer, danas, sutra“, okupili su se čelnici lokalnih zajednica – župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo, zamjenik gradonačelnika grada Splita g. Ivo Bilić, gradonačelnik grada Korčule g. Frano Jeričević, te načelnik Župe Dubrovačke Marko Miloslavić. Razgovaralo se o budućnosti jadranske regije, očuvanju kulturne baštine, urbanom razvoju i jačanju međuregionalne suradnje.

Drugi dan Foruma zaključilo je inspirativno predavanje Nemanje B. Antića – “Biznis motivacija“, koje je sudionicima ponudilo nova gledišta o liderstvu, poduzetništvu i osobnom razvoju.

Business Forum Dubrovnik i ove je godine potvrdio ulogu ključne platforme za raspravu o strateškim smjernicama hrvatskog gospodarstva, okupljajući vodeće stručnjake, gospodarstvenike i donositelje odluka u jedinstvenom okruženju grada Dubrovnika.