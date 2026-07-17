Butković otkrio kada će biti završen puni profil Istarskog ipsilona. Vrijednost projekta 200 milijuna eura

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je kako se očekuje da će početkom iduće godine biti završen projekt punog profila Istarskog ipsilona od tunela Učka do čvora Matulji, kao i čvora Matulji u kojem će se Istarski ipsilon spojiti s mrežom hrvatskih autocesta.

Ministar Butković u petak je obišao radove na Istarskom ipsilonu i čvoru Matulji te je naglasio kako je riječ o jednom od najvećih cestovnih infrastrukturnih cestovnih projekata čijim će završetkom autocesta od Zagreba do Pule biti u punom profilu.

Istaknuo je kako je čvor Matulji važan za spajanje Istarskog ipsilona, ali i za lokalni promet u Opatiji i Matuljima jer je na toj lokaciji dosad bilo tzv. usko prometno grlo.

Vrijednost projekta punog profila Istarskog ipsilona, odnosno izgradnje 10,5 kilometara prometnice od tunela Učka do čvora Matulji je oko 200 milijuna eura. Prva četiri kilometra bit će u prometu šest mjeseci prije roka, do kraja srpnja, a cijeli će projekt, zajedno sa čvorom Matulji, vrijednim 17,7 milijuna eura, biti završen početkom 2027.

Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Butković je naglasio kako se priprema i projekt kojim će Istarski ipsilon postati Istarski iks, odnosno da će istočni dio Istre dobiti dionicu autoceste dugačku oko 40 kilometara.

Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Taj je projekt prostorno planski definiran, priprema se s koncesionarom i uz pomoć Europske komisije, kako bi se u sljedećoj godini krenulo i s tim projektom, rekao je ministar i dodao da će se tako nastaviti aktivnost izgradnje autocestovne infrastrukture u Istri.

Govoreći o Primorsko-Goranskoj županiji, kazao je da će zapadni dio Županije imati puni profil autoceste prema Istri, dok je prema Zagrebu ranije izgrađen, a k tome je potpisan ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi.

Radovi će početi ujesen, na dionici Križišće – Jadranovo, dok za desetak dana treba biti potpisan ugovor i za dionicu Jadranovo – Selce. Ministar je dodao je da se dionica s obilaznicom Novog Vinodolskog gradi i trebala bi biti gotova u proljeće 2027. godine.

Ocijenio je da će taj veliki investicijski ciklus donijeti velike koristi za taj kraj i Hrvatsku, dodavši da dijelom Istarskog Ipsilona, koji će sada biti u punom profilu, u Hrvatsku dolazi oko 40 posto turističkog prometa.

Istaknuo je da je u mandatu ove Vlade realiziran puni profil od Učke do Pazina, izgrađena druga cijev tunela Učka te će sa završetkom preostalih 10,5 km biti završena investicija ukupne vrijednosti veće od 600 milijuna eura.

Odgovarajući na novinarske upite, ministar je rekao da kolektivni ugovor u HAC-u na istječe u kolovozu te da počinje kolektivno pregovaranje.

Ministar nije komentirao vijest da je DORH počeo izvide u vezi plaže ispred riječkog hotela Hilton, a potvrdio je da je u tijeku nadzor ministarstva nad provedbom koncesijskog ugovora za tu plažu.

U razgovoru s novinarima, ministar Butković potvrdio je kako će Jadrolinija do početka sljedeće godine biti dokapitalizirana.

Radove u Matuljima obišli su i predsjednik Uprave HAC-a Boris Huzjan, direktor Bina Istre Dario Silić, primorsko-goranski župan Ivica Lukanović i istarski župan Boris Miletić.

Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Nakon čvora Matulji, ministar je obišao radove na obnovi željezničke pruge R101 od državne granice do Pule, na dionici državna granica – Buzet – Sv. Petar u Šumi, projekt vrijedan 55 milijuna eura. Obišao je i radove u Oprtlju, na projektu rekonstrukcije dijela državne ceste D44 i priključka na lokalnu cestu LC50055 te radove obnove i rekonstrukcije lukobrana u luci Pula, vrijedne 22 milijuna eura.