Butković potpisao ugovor za cestu Podstrana-Žrnovnica-Tugare vrijednu 13 milijuna eura

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u četvrtak je u Splitu s ravnateljem Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije Petrom Škorićem potpisao “Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa u cilju realizacije projekta rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste Podstrana – Žrnovnica – Tugare”, vrijednu 13 milijuna eura.

Tim ugovorom, sukladno prošlotjednoj odluci Vlade, Ministarstvo dodijeljuje Županijskoj upravi za ceste Splitsko-dalmatinske županije 10 milijuna eura (s PDV-om) za realizaciju tog projekta, kojim bi se trebala osigurati bolja povezanost Splita, Omiša i istočnog dijela županije te postaviti temelj za buduće priključenje na brzu cestu Split – Omiš.

Ugovor je potpisan u nazočnosti župana Splitsko–dalmatinske županije Blaženka Bobana, koji je kazao da je ta prometnica alternativa Jadranskoj magistrali, da je projekt ukupno vrijedan 13 milijuna eura, a pritom će Vlada za njega izdvojiti 10 milijuna eura, dok će se ostatak namiriti iz matičnih sredstava županije. Rekao je i da će se u dogovoru s gradom Omišem uz prometnicu staviti oborinska odvodnja, kanalizacija, nogostupi i javna rasvjeta. Nakon ljeta bi se krenulo u realizaciju, a rok uređenja je dvije godine.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Petar Škorić rekao je da će se tijekom uređenja prometnice promet odvijati na tom području, te da će uz novu, modernu prometnicu sa sigurnosnim elementima mještani dobiti kvalitetan i sigurniji pristup svojim objektima. Uz to će se omogućiti daljnji infrastrukturni razvoj Tugara.

“Dobit ćemo rekonstruiranu, modernu, suvremenu prometnicu sa dva kolnička traka bitno ojačanu sa širokim nogostupom, sa javnom rasvjetom i ugibalištima za autobuse koja do sada nisu postojala. Maksimalno se vodilo računa o sigurnosti, a svaki će objekt dobiti kvalitetan i siguran pristup na tu prometnicu. Radit će se na dionici od pet i pol kilometara”, istaknuo je Škorić.

Butković: Dobra dinamika realizacije projekata

S aspekta sigurnosti prometa traži se i želi da prometnice budu nove i rekonstruirane, rekao je ministar Butković, zahvalivši Županijskoj upravi za ceste koja je pripremila projekt, te će sada raspisati javno nadmetanje da bi nakon odabira izvođača mogli krenuti radovi. Kazao je da paralelno s tim ima još projekata, među njima i onih u kojima imaju određenih problema, kao primjerice Širina u Solinu, dok drugi projekti idu jako dobro.

“Tunel Kozjak će biti probijen vrlo brzo, Mravince – TTTS ide dobro kao i nastavak Dugi Rat – Omiš, gdje su osigurana sredstva. Mi ćemo po planu Hrvatskih cesta i za centralnu dionicu koja ide prema Podstrani biti dokumentacijski spremni do kraja godine. Sve skupa ima jednu dobru dinamiku. Širinu smo obišli prije tri tjedna. To tamo ne ide dobro. Hrvatske ceste će sljedeći tjedan donijeti odluku hoće li se ići u raskid ugovora ili će ostati isti izvođač. Ovakvom dinamikom i pristupom nećemo to završiti skoro”, istaknuo je Butković.

Upitan o obnovi flote Jadrolinije, ministar je podsjetio kako je u posljednjih šest godina nabavljeno sedam novih katamarana, kao i da su sa Svjetskom bankom i kroz druge instrumente EU- e predvidjeli financiranje obnove flote naših brodara gdje prvenstveno misle upravo na Jadroliniju. Planira se nabavka devet brodova od čega sedam trajekata, najavio je te izrazio nadu da će sa Svjetskom bankom taj aranžman završiti u ovoj godini.