BYD u ponudu doveo još četiri plug-in hibrida, a u Hrvatskoj planira graditi i još neviđeno brze punionice

Kako bi povećao tržišni udio, BYD je ponudu na hrvatskom tržištu proširio s još četiri pristupačna i bogato opremljena hibridna modela. U ovoj godini u Hrvatskoj planiraju početi postavljati i punjače snage jednog megavata koji omogućuju brža punjenja od onih trenutačno dostupnih na europskom tržištu. U drugom kvartalu s radom će započeti i njihova tvornica u Mađarskoj.

Kineski proizvođač automobila BYD nastavlja širenje po Hrvatskoj i Europi, a to uključuje i dolazak novih modela na tržište. Kako su na hrvatskom tržištu hibridi još uvijek puno popularniji od električnih modela u fokusu njihovog predstavljanja održanog u utorak bio je dolazak četiri nova plug-in hibrida. To će ponudu BYD-jevih modela u Hrvatskoj dovesti blizu europske razina na kojoj će u ponudi biti samo tri modela više.

Regionalni direktor BYD-a Jeremy Wang rekao je kako u Europi imaju oko 1000 showroomova, a njihova tvornica u Sigetu, mađarskom gradu poznatom po bitci u kojoj je poginuo Nikola Šubić Zrinski, nalazi se u finalnoj fazi. Tu su i partnerstva s Inter Milanom i Manchester Cityjem koja dodatno osnažuju njihovo agresivno ulaganje u marketing.

Dva SUV-a, sedan i karavan

A rezultati se vide na svakom koraku. Čak 31,9 posto zahtjeva za subvenciju električnih automobila odnosilo se na BYD-jeve automobile. Wang kaže i kako su u prva dva mjeseca ove godine uhvatili više od 1,5 posto ukupnog tržišnog udjela u Hrvatskoj.

Hibridi nisu popularni samo u Hrvatskoj. Globalno oni čine više od 50 posto BYD-jeve prodaje. Wang ih je opisao kao automobile koji objedinjuju prednosti električnih i automobila na unutarnje izgaranje.

Novi modeli na hrvatskom tržištu su jedan B SUV (Atto 2), C SUV (Sealion 5) te sedan i karavan (Seal 6). Kad je u pitanju karavan, rekao je kako takvi modeli nisu popularni izvan Europe, no BYD ih je svejedno odlučio razviti baš zbog europskog tržišta. Zanimljivo je kako je nakon toga karavanska verzija u Kini prodana u više primjeraka nego limuzinska.

Prezentaciju je nastavio zamjenik Country Managera za Hrvatsku i Sloveniju David Kušanić. On je istaknuo kako su u Hrvatskoj u drugoj polovici 2025. godine uspjeli generirati 1300 narudžbi kupaca, pri čemu nisu još sva registrirana. Trenutačna četiri salona i tri servisne točke do kraja 2026. godine planiraju povećati na osam ili devet. Salon upravo pokreću u Osijeku.

BYD-jeve modele moglo se i isprobati. U prvom planu: BYD Seal 6 DM-i; Foto: Forbes Hrvatska

Punjači snage megavata dolaze i u Hrvatsku

Nadopunio je Wanga i rekao kako u mađarskoj tvornici u prvom kvartalu planiraju pokrenuti testnu, a u drugom kvartalu 2026. godine i serijsku proizvodnju. To ih čini prvim kineskim brendom koji je u Europi izgradio tvornicu. Ona će godišnje proizvoditi 300.000 automobila. U Sigetu će se proizvoditi Dolphin Surf i Atto 2, a krajem godine i dodatna dva modela, no nije precizirao koja.

A da je BYD tehnološka kompanija vidi se po tome što zapošljavaju 120.000 inženjera i dnevno u prosjeku generiraju čak 45 patenata. Jedna od inovacija je i flash charging – punjenje koje do 80 posto kapaciteta baterije dolazi u samo pet minuta. (Doduše, Kušanić nije rekao koju brzinu punjenja automobil mora podržavati za takve rezultate). Navedeni punjač ima jakost 1000 ampera, napon od 1000 volta i snagu od čak jednog megavata.

Krajem prve polovice godine i Hrvatske će biti jedna od pilot država u kojoj će se postaviti takav punjač, dok će se kasnije njihovo postavljanje u suradnji s partnerima nastaviti u cijeloj Hrvatskoj. Nije precizirao na kojoj lokaciji će se nalaziti, no dalo se naslutiti da će možda i prvi biti na relaciji Zagreb – Split.

Sami proizvode gotovo sve dijelove za automobile

Podsjetili su i kako je njihov Yangwang U9 Extreme oborio (Neverin) rekord za najbrži automobil na svijetu. Maksimalna brzina koju može postići je 496,22 kilometara na sat.

Product manager Frane Pamuković istaknuo je kako BYD u proizvodnji ima gotovo potpunu vertikalnu integraciju. Proizvode sve što im je potrebno, osim guma, stakala, metlica brisača i određenih zvučnih sustava na najvišim razinama opreme.

Predstavio je plug in hibrid Atto 2 DM-i, električni ATTO 2 Comfort, te hibride Sealion 5 DM-i, Seal 6 DM-i i Seal 6 DM-i Touring. S obzirom na vrlo bogatu opremu i povoljne cijene, bit će zanimljivo vidjeti koliko će oni utjecati na povećanje BYD-jevog udjela u budućnosti. Treba spomenuti kako spomenuti Seal 6 i Sealion 5 nisu isti modeli kao Seal i Sealion 7 koji su već prisutni na tržištu i predstavljaju vrh ponude.

BYD-jev Sealion 5 DM-i u Laubi; Foto: Forbes Hrvatska

Na događaju je predstavljena i suradnja s mladim popularnim pjevačem Jakovom Jozinovićem, koji je postao ambasador brenda u Hrvatskoj.