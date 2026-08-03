Carrello Int želi preuzeti sve dionice Tehnike

Građevinska kompanija Tehnika izvijestila je u ponedjeljak da ju je zagrebačko investicijsko društvo Carrello Int obavijestilo o nastanku obveze za preuzimanje.

Carrello Int drži ukupno 204.418 dionica Tehnike, koje predstavljaju 51,26 posto svih dionica te kompanije. Većinski vlasnik Tehnike Carrello je postao nakon provedenog procesa dokapitalizacije te kompanije. Sada nudi preuzimanje svih redovnih dionica te kompanije, a ponudu za njih objavit će po dobivanju odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Carrello INT je investicijsko društvo SPV karaktera, čija je osnovna svrha držanje i upravljanje investicijskom imovinom. Društvo nema zaposlenih niti klasičnu operativnu strukturu odnosno poslovni model koji zahtijeva zapošljavanje, već je njegovo poslovanje primarno temeljeno na financijskoj imovini i vlasničkim ulaganjima.

Carrello Int lani je ostvario ukupni godišnji prihod od 82,31 tisuće eura i neto dobit od gotovo 48 tisuća eura. Među vlasnicima Carrella su bivši ministar gospodarstva Davor Filipović, koji je od lani predsjednik Nadzornog odbora Tehnike te direktor Tehnike Marin Štenglin.

U međuvremenu, Zagrebačka burza je izvijestila da se zbog te obavijesti obustavlja trgovanje dionicama Tehnike do 11,05 sati, kako bi se svi investitori imali vremena upoznati s tim informacijama.

Tehnika je lani poslovala ukupnim poslovnim prihodima od 48,23 milijuna eura i neto dobiti od 5,1 milijun eura. Dionicom Tehnike zadnji put trgovalo se 29. srpnja, kada je postigla cijenu od 17 eura po dionici.