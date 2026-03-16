CBAN poslovni anđeli investirali 400.000 eura u AI startup PromptWise

Croatian Business Angels Network (CBAN), mreža poslovnih anđela osnovana prošle godine, realizirala je svoju petu investiciju od osnutka. Članovi CBAN-a Damir Sabol i Mihovil Barančić, zajedno s individualnim angel investitorom Miomirom Kecmanovićem, investirali su ukupno 400.000 eura u sklopu angel runde financiranja startupa PromptWise.

Startup su krajem 2025. pokrenuli Mateo Starčević Filipović i Daniel Riley, a u samo nekoliko mjeseci uspjeli su izgraditi globalnu zajednicu kreatora fokusiranu na korištenje umjetne inteligencije za izradu vizualnog sadržaja. Njihova zajednica AI Video Bootcamp, https://aivideobootcamp.com/ koja djeluje putem platforme Skool, okuplja kreatore iz cijelog svijeta koji razmjenjuju znanje o korištenju najnovijih AI alata za generiranje slika i videa te razvijaju projekte koje potom monetiziraju.

U samo četiri mjeseca zajednica je narasla na više od 13.000 aktivnih pretplatnika, uz godišnji ponavljajući prihod (ARR) veći od 1,3 milijuna eura. Zajednica pritom raste za oko 300 novih korisnika dnevno, što je svrstava među najveće globalne plaćene zajednice posvećene AI generiranju vizualnog sadržaja.

Uz zajednicu, tim razvija i novi proizvod PromptWise SaaS, AI kreativni studio za generiranje i produkciju slika i videa namijenjen tvrtkama, marketinškim timovima i kreatorima sadržaja.

Prikupljena investicija bit će iskorištena za lansiranje proizvoda planirano tijekom travnja, za koji već sada postoji značajan interes unutar brzo rastuće AI Video Bootcamp zajednice.

“Mateo Starčević Filipović kao CEO i Daniel Riley kao CCO u vrlo su kratkom vremenu uspjeli izgraditi iznimno brzorastuću zajednicu. Posebno je impresivno što su od samog početka razvili model s naplatnim proizvodom i već ostvarili snažne poslovne rezultate“, izjavio je Mihovil Barančić, predsjednik CBAN-a.

Dodao je kako je uspjeh projekta već privukao pažnju investicijske zajednice:

“Ovakav pristup već je pobudio interes nekoliko lokalnih venture capital fondova te očekujemo daljnje vijesti o potencijalnim investicijama.“

Mateo Starčević Filipović je izjavio: “Oduševljen sam što su upravo Damir Sabol i Mihovil Barančić iz CBAN-a, zajedno s našim investitorom Miomirom Kecmanovićem, stali iza PromptWisea. Njihov rad pratim dugo, a brojne uspješne investicije i exiti koje imaju iza sebe daju nam izniman vjetar u leđa za daljnji rast. Sve se odvija nevjerojatnom brzinom, već pregovaramo seed rundu s vodećim VC fondovima iz ove regije, a prikupljena sredstva planiramo strateški uložiti kako bismo nastavili ovim tempom i dokazali da iz Hrvatske i regije mogu doći globalno relevantne tech priče.”