CEIZ indeks ukazuje na rast BDP-a u drugom tromjesečju za 3,3 posto

Kretanje CEIZ indeksa sugerira da će hrvatsko gospodarstvo u drugom ovogodišnjem kvartalu porasti za 3,3 posto u odnosu na isto razdoblje lani, procjena je Ekonomskog instituta, Zagreb (EIZ).

U lipnju 2025. CEIZ indeks ostvario je povećanje vrijednosti od 0,66 indeksnih bodova u odnosu na svibanj 2025. Istovremeno, u odnosu na lipanj 2024., vrijednost indeksa smanjila se za neznatnih 0,09 indeksnih bodova, navodi se u objavi na internetskoj stranici EIZ-a.

Ako se promatra ponašanje pojedinih komponenti indeksa, veću desezoniranu vrijednost u lipnju 2025. u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su tri komponente CEIZ indeksa – broj dolazaka turista, prihodi državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost i promet u trgovini na malo, dok je obujam industrijske proizvodnje zabilježio smanjenje desezonirane vrijednosti. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, povećanje vrijednosti ostvarile su sve komponente indeksa.

“Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost BDP-a u drugom tromjesečju 2025. nastavlja rasti nešto ubrzanijim intenzitetom u odnosu na prethodno tromjesečje. Prva procjena na temelju podataka za travanj, svibanj i lipanj 2025. sugerira da bi godišnja stopa rasta BDP-a u drugom tromjesečju ove godine mogla iznositi 3,3 posto”, istaknuli su EIZ-ovi analitičari.

Iz EIZ-a napominju da je mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa indikativna i da ju treba koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

Državni zavod za statistiku (DZS) prvu procjenu kretanja BDP-a za drugo tromjesečje 2025. godine objavit će sutra, 27. kolovoza.

CEIZ indeks je koincidentni ekonomski indikator, odnosno mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na EIZ-u, a svrha mu je pružiti pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa.

Taj je indeks jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija, a za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja.