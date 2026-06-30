CERP: Nema prenamjene pomorskog dobra pulskog škvera za apartmane

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) priopćio je u utorak da nisu istiniti navodi da će budući vlasnik Uljanik Brodogradnje 1856 moći prenamijeniti pomorsko dobro na kojem se obavlja brodograđevna djelatnost te izgraditi apartmane, a koji se pojavljuju u medijima.

Napominjući da takvi navodi nisu istiniti, CERP je u priopćenju naglasio da će se brodograđevna djelatnost nastaviti obavljati na pomorskom dobru na kojem posluje Uljanik Brodogradnja 1856, u skladu s postojećim ugovorom o koncesiji koji je ta tvrtka sklopila s Vladom Republike Hrvatske.

Dodali su i da nije opravdano uspoređivati nominalnu i procijenjenu vrijednost pulskog brodogradilišta.

“Ekonomski i poslovno je potpuno neutemeljeno uspoređivati nominalnu vrijednost s procijenjenom vrijednošću koja iznosi 11,085 milijuna eura. Procijenjena vrijednost udjela u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđena je od strane ovlaštenog procjenitelja i temelji se na trenutnom financijskom stanju i poslovanju društva”, navodi se u priopćenju CERP-a.

Odluka o prodaji poslovnih udjela države u Uljanik Brodogradnji 1856 iz Pule donesena je 16. lipnja 2026. godine.

CERP je oglasio javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovna udjela države u tom društvu, po početnoj cijeni od procijenjenih 11,085 milijuna eura.

Rok za podnošenje obvezujućih i bezuvjetnih ponuda je 18. kolovoza 2026. godine do 12 sati.

Iz CERP-a su naglasili da su prethodno proveli propisano savjetovanje sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske i upoznali ga s planiranom objavom tog poziva.

“Donošenje navedene odluke je nastavak ranije započetog postupka restrukturiranja i stabilizacije društva, prilikom čega se vodilo računa o dobrobiti trgovačkog društva Uljanik Brodogradnja 1856. d.o.o., svih njegovih radnika i Republike Hrvatske”, zaključio je CERP u priopćenju.