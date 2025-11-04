CEWE Highlights & Innovations 2025: Proslava iznimnih dostignuća i inovacija u svijetu fotografije

Brojni partneri, zaljubljenici u fotografiju i prijatelji brenda CEWE okupili su se na ekskluzivnom događanju “CEWE Highlights & Innovations“, gdje su predstavljena najvažnija postignuća iz protekle godine, inovativni proizvodi te iznimni uspjesi CEWE zajednice.

U prvom planu našao se CEWE Photo Award 2025., najveći foto natječaj na svijetu koji je privukao čak 46.000 fotografa iz 153 zemlje, a prikupio rekordnih 656.738 fotografija u deset kategorija.

Ove godine, kroz natječaj je u humanitarne svrhe SOS Dječjem selu International donirano više od 65.000,00 eura. Posebno emotivan trenutak bio je i uručenje čeka u vrijednosti od 10.000,00 eura. nacionalnoj direktorici SOS dječjeg sela Hrvatska, čime CEWE nastavlja svoju dugu tradiciju društveno odgovornog poslovanja.

Ponosan osvrt na postignuća hrvatskih i slovenskih fotografa začinio je program – naši talenti ostvarili su izvrsne rezultate na međunarodnoj sceni, a među ovogodišnjim laureatima istaknuti su i Fran Horvat s pobjedničkom fotografijom “Planet BB“, kao i Boris Luetić s impresivnim uratkom „Weathered“. Iz Slovenije su nagrađeni Andreja Ravnak, Žan Osim i Borut Žigon, potvrdivši još jednom kvalitetu fotografske scene regije.

Događanje je poslužilo i kao proslava 20. obljetnice CEWE FOTOKNJIGE, proizvoda koji je promijenio način čuvanja uspomena milijuna ljudi diljem Europe. Od lansiranja 2005. godine, tvrtka CEWE je proizvela skoro od 100 milijuna fotoknjiga, uz kontinuirane inovacije i naglasak na održivost – što potvrđuje i klimatska neutralnost proizvodnje.

CEWE-ova predanost inovacijama i kvaliteti nagrađena je i nizom prestižnih međunarodnih priznanja, uključujući čak četiri TIPA nagrade u 2024. i 2025. godini – za panoramske stranice unutar fotoknjige, Fineline zidni kalendar, mobilnu aplikaciju za biometrijske fotografije i funkciju pametnog rasporeda fotografija. RedDot nagrada za Fineline kalendar dodatno je potvrdila lidersku ulogu CEWE-a u industriji.

Impresivne brojke obilježile su poslovnu 2024. godinu za CEWE: promet od 832 milijuna eura, više od šest milijuna izrađenih fotoknjiga i čak 2,5 milijardi fotografija izrađenih diljem Europe, uz stalni rast i inovacije.

Izložba pobjedničkih fotografija, predstavljanje novih proizvoda te povezivanje fotografske zajednice zaključili su ovaj inspirativni dan, uz obećanje CEWE-a da će i dalje nastaviti biti predvodnik kvalitete, inovacija i društvene odgovornosti u svijetu fotografije.